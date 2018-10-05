Ekranlarda sürpriz ikili

‘Kiralık Aşk’ dizisiyle yıldızı parlayan Barış Arduç’un Star TV ekranlarında seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ay Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin’in oturacağı öğrenilen dizinin cast çalışmaları başlarken yakışıklı oyuncunun partneri için sürpriz bir ismin kapısı çalındı. Sektörde konuşulanlara göre; Arduç için yapım şirketi Sinem Kobal ile görüştü. En son rol aldığı ‘Analar ve Anneler’ dizisiyle bekleneni veremeyen güzel oyuncu ise proje seçiminde bir hayli titiz davranıyor. Yeni sezonda ekranda olmak isteyen Sinem Kobal, gelen projeleri ise eşi Kenan İmirzalıoğlu’na danışıyor.