Ece Seçkin: Şarkıcılık için güzellik yeterli değil

Sanatçıyla, özel hayatından, müzik dünyasındaki tartışılan konu ‘sahte tık’ mevzusunu masaya yatırdık.

-‘Sayın Seyirciler’ şarkınız listelerde büyük ses getirdi. Nedir bu şarkılarınız sırrı?

Bu şarkının bu kadar hızlı sürede yayılmasının ve çok büyük kitlelere ulaşmasının sebebi öncelikle şarkının çok sağlam bir sloganı olması… Burada şarkının bestecisi ve söz yazarı çok zeki davranmışlar. ‘Vay Anasını Sayın Seyirciler’ şaşırdığımızda günlük hayatımızda kullandığımız tatlı bir laf. Şakayla karışık bunu şarkının sloganı yapmışlar o yüzden bu kadar hızlı yayılıyor. Sebebi bu.... Ve tabii ki enerjik ve akılda kalıcı melodisi de var…

ŞARKILARIM HER YERDE DİNLENİLİYOR

-Birçok parçanız yüksek dinleyici sayılarına ulaştı. Hatta bu durumlar için sahte tık yorumları yapıldı. Nedir bu olayın aslı astarı?

Benim şarkılarımın hızlı bir şekilde yayılmasının bir numaralı sebebi kendime yakıştıracak şarkıyı çok iyi seçiyor olmam. Benim okuduğum şarkının bana yapışan bir şarkı olması. Çünkü ben de neyin çok iyi durup, yakışacağını biliyorum. Ayrıca şarkılarım sadece Youtube’da dinlenmiyor, geçen arabalarda, müzik kanallarında da duyuluyor. Kısacası benden kaçamıyorsunuz, her yerdeyim. Sahte tık yorumu zaten en başından beri var, çok fazla ciddiye almıyorum artık çünkü anlatmaktan dilimde tüy bitti.

-Özellikle Işın Karaca, sert açıklamalarda bulundu. Kendisiyle bu konuyu konuştunuz mu hiç?

Ben sitemimi Twitter’dan dile getirmiştim. Onun dışında hiç konuşmadık, o konu da orada kapandı zaten. Kendimi iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Eğer başarılıysanız insanlar bir yerden çamur atmaya çalışacaklardır. Başka bir şey olmadığı için tabii ki bana da oradan yürüyecekler. Ciddiye almıyorum.

-Meyve veren ağaç taşlanır misali diyebilir miyiz bu duruma?

Kesinlikle.

SESLENDİRDİĞİM ESERLER RUHUMU YANSITMALI

-Şarkılarınızı seçerken sizin için söz mü yoksa müzik mi önemli?

Her ikisi de önemli…. Hepsinden daha önemlisi şarkının benim ruhumu yansıtması. Ben mesela giderli şarkılar söylüyorum bana çok yakıştırıyorlar. Hızlı tempolu olup da duygusal bir şarkı söylesem bende parlamayabilir. Beni yansıtacak sözler ve melodiler benim için çok önemli. İkisi bir araya gelince de benim şarkılarım gibi dinamik şarkılar ortaya çıkıyor.

-Pilot aşkınız Çağrı Terlemez ile aşk yaşıyorsunuz. Nasıl gidiyor birlikteliğiniz? Her şey yolunda mı?

Güzel gidiyor. Özel hayatımı gözlerden uzak yaşamayı seviyorum ben. Yanlış anlaşılmasın çekindiğim için değil, her anımı gözler önünde yaşamayı sevmiyorum. Olabildiğinde daha içsel yaşamak istiyorum öyle de yapıyorum.

-Erkek arkadaşınızın kısıtlamaları var mı? Mesela mesleği bırakmanızı şarkıcılıktan vazgeçer misiniz?

Kısıtlamaları yok, mesleğimi bırakmamı da asla istemez. Çünkü çok destekliyor beni, hayatımdaki bütün kararlarımın arkasında duruyor. Zaten benim tuttuğumu koparan ve çok hırslı bir yapım olmasından etkilendiğini söylemişti. O yüzden her zaman destekçim, hiçbir zaman da beni yaralayacak bir şeyle gelmez bana.

ELEŞTİRİLERİ TAKMIYORUM

-Sosyal medyada boyunuzun kısa olmasıyla ilgili çok sayıda yorum yapılıyor. Takar mısınız bu tarz eleştirileri?

Hiç takmıyorum. Tam tersi çok gülüyorum. Kırılmıyorum yani beni böyle şeylerle yaralayamazlar.

-Seslendirdiğiniz şarkılarla müzik dünyasına yeni bir soluk getirdiğinizi düşünüyor musunuz?

Ben her yeni projemde kendime yeni bir soluk getiriyorum, yenileniyorum. Her işin konseptinde başka bir styling, başka bir Ece görüyorlar. Çünkü benim içimde o kadar çok Ece var ki, iç dünyam rengârenk. Her renk var bende, masumiyeti temsil eden beyaz da var, asi tarafımda kırmızı da var.

-Türk müziği sizce yeniliklere ne kadar açık?

Doğru yenilikler yapıldığı zaman bence çok açık. Biz bunu zaten her yeni projemizde yapıyoruz. Dediğim gibi akıllıca adımlar atılırsa kesinlikle çok açık.

-Babanız sahnede olmanızı istemiyordu. Onu nasıl ikna ettiniz?

Bir şekilde ikna ettim:)

İLK SAHNEM KÂBUS GİBİYDİ

-Birçok manken şarkıcılığa geçiş yaptı. Sizce şarkı söylemek için güzellik yeterli midir?

Kesinlikle güzellik yeterli değil. Herkes her yerde şarkı söyleyebilir ama bu işi meslek olarak yapmak için bunun eğitimini almak ve ses anlamında yetenekli olmak gerekiyor. Bu bile yeterli değil, bunun dışında çok ciddi bir ışık gerektiriyor. Bunun getirisi olan şöhreti kaldırabilmek gerekiyor. Kimseye buradan laf söylemek gibi olmasın ama kesinlikle bu işin yeteneği ve eğitimi olanlar tarafından meslek haline getirilmesini tercih ediyorum.

-İlk sahneye çıktığınızda neler hissetmiştiniz?

Kâbus gibiydi. Hayatımda daha önce hiç profesyonel sahne tecrübem yoktu. Kimseye vokalistlik yapmamıştım. İlk konserim lansman partimdi ve bütün gazeteciler, radyocular, seyirciler o kadar kalabalık bir kitle vardı ki. Ve deli bir orkestrayla sahneye çıkmıştım. Hiç unutmuyorum 2 buçuk saat falan sahnede kalmıştım. O kadar heyecanlanmıştım ki sanki 10 dakika geçmiş gibi gelmişti. İlk kıyafet değiştirme molasında kuliste çok yakın bir arkadaşıma sordum nasıldı, her şey güzel gidiyor mu diye. Ben hiçbir şey hissetmiyordum, sanki araftayım dediğimi hatırlıyorum. 2 gün uyuyamamıştım heyecandan.

BOŞ SKANDALLAR YAPMIYORUM

Peki Ece Seçkin bu sektörde uzun yıllar kalmak için neler yapıyor?

Yerimi sağlamlaştırmak için çok şey yapıyorum ama neler yapmıyorum kısmı daha önemli bence. Gündem olmak için şuursuz konuşmalar, altı boş skandallar yapmıyorum. Yapmadıklarım yaptıklarımdan daha fazla bence.