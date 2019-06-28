Doğal malzemelerle ayak detoksu

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Gün boyu yoğun tempo nedeniyle yorulan ve şişen ayaklarınızı dinlendirmek için evde yapabileceğinz kolay tarif...

Sağlıklı bir görünüme kavuşturmak için popüler olan ayak detoksu nedir ve bakımı evde nasıl yapılır?

EPSOM TUZU İLE MASAJ

1 litre suya, 1 çorba kaşığı epson tuzu ve 2 yemek kaşığı sirkeyi ekleyin.35 dakika boyunca ayaklarınızı suyun içerisinde bekletin.

YARARLARI

- Toksinleri atar

- Şişliği azaltır

- Vücudu yatıştırır

- Bağışıklık sistemini güçlendirir

- Ruh halini iyileştirir

- Kalori yakmaya yardımcı olur

- Normal kan şekerini teşvik eder

- Kardiyovasküler sağlığı arttırır.

KARBONAT VE DENİZ TUZU FAYDASI

Bir bardak deniz tuzunu ve karbonatı su dolu kabın içerisinde eritin. Suyun ayaklarınızı yakmayacak sıcaklıkta olduğundan emin olduktan sonra ayaklarınızı 45 dakika boyunca içince bekletin. Her gün bu karışımı uygulayarak ayak detoksu yapabilirsiniz.

ZEHİRLİ TOKSİNLERİ PED İLE ATIN

Orta boy soğanı ve 2-3 diş sarımsağı ince keserek doğrayın. Homojen bir karışım elde edin. 2 bardak suyu kaynamaya bırakın, su ılıklaşınca içine soğan ve sarımsağı ekleyin. 10 dakika kaynatın. Suyun 20 dakika soğumasını bekleyin, vücudunuzu yakmayacak kadar ılıklaşınca kendinden yapışkanlı gazlı bezin ortasına bu karışımı sürün.

Yapışkan kısmını ıslatmamaya özen gösterin. Çünkü bunu ayağımıza yapıştıracağız.

Özellikle orta kısmını ayağımızın taban kısmına getirerek yapıştırın ve çorabınızı giyin. Ertesi sabah pedi çıkarttığınızda rengi görünce şok olacaksınız.