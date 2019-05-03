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  3. Dilan Çiçek Deniz'in yeni partneri belli oldu!

Dilan Çiçek Deniz'in yeni partneri belli oldu!

Dilan Çiçek Deniz'in yeni partneri belli oldu!

Ozan Açıktan’ın yeni filminde kamera karşısına geçecek olan Dilan Çiçek Deniz’e aranan kan bulundu!

Partnerini sır gibi saklayan Deniz, Netflix dizisi ‘Atiye’de rol alan Metin Akdülger ile oynayacak. Bir yol hikâyesi üzerine kurulu filmde ikili birbirine âşık bir çifti oynayacak. Çekimleri yazın başlayacak olan projenin cast çalışmaları ise devam ediyor. ABD’de oyunculuk eğitimi alan Deniz, çekimler başlamadan önce yine Los Angeles’ın yolunu tutacak.

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