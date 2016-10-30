Çocuklarım olmasaydı oyunculuk yapabilirdim

- ‘Her Şey Dahil’ programı için erken saatte kalkıyorsunuz. Bu duruma alışabildiniz mi?

Anne olduğum için zaten erken kalkıyorum (gülüyor). 7’ye 20 kala kalkıyorum. Onları maalesef ben hazırlayamıyorum. Ancak okul çıkışlarına yetişiyorum. Bütün hayatımı ona göre ayarlıyorum. 3 buçuk 4 gibi çocukları okuldan alıyorum. Sonra da yatana kadar onlarla birlikteyim.

-Yayına çıkmadan önce ‘bunu yapmazsam yayın kötü geçer’ dediğiniz bir uğurunuz var mı?

Çok batıl inançlarım yok. Ama yayına çıkmadan önce muhakkak bir kahve içerim. Sonrasında programın yayın akışını okuyorum.

-Uzun süredir Alişan’la sabah programları sunuyorsunuz. Canlı yayın esnasında ters düştüğünüz durumlar olduğunda bu durumu nasıl aşıyorsunuz?

Aslında zıt düştüğümüz durumlar çok olmuyor. Artık biz bunu yıllardan beri yaptığımız için bu konuda acemilik yaşamıyoruz. Tabii ki beklemediğimiz anda bir aksaklık olursa bunu iyi idare edebiliyoruz. Panik havası oluyor ama tartışma gibi durumlarda yayında anlaşamıyorsak bile bunu insanlardan kaçırmıyoruz.

ÖZENTİYİZ

-Tercih edilen bir mankensiniz? Bu durum size ne hissettiriyor?

Mankenlik yapmak için formumu korumuyorum. Kendime olan saygımdan dolayı bunu yapıyorum. Zayıf kalmak için de hiçbir çaba sarf etmiyorum. Zayıflık genetiğimde de var. Ama bunun yanında sağlıklı olmak için çok çaba sarf ediyorum. Besleyici yemekler yemek, düzenli olarak spor yapmaya özen gösteriyorum. Her insan kendini iyi görmek ister. Ancak bunun için bir çaba gerekiyor. Yani evet ben zayıf ve fit bir vücudu olmayan bir kadın da olabilirdim. Ama ben fit vücudumu korumaya çalışıyorum

-Mankenlik yurtdışı kadar ülkemizde ilgi görmüyor. Hatta podyumda daha çok ithal mankenler yer alıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?

Ben kendimi bu söyleyeceklerimin dışında tutuyorum. Çünkü aktif olarak mankenlik yapmıyorum. İnsanların yabancı mankenleri 300-500 dolara kaprissiz diyerek tercih etmeleri, hali hazırda bu mesleği yapan arkadaşlarıma büyük saygısızlık oluyor. Geçen bir gazete okudum. ‘Hem 500 dolar hem kaprissizler diye bir araştırma yapmışlar’. Pardon bizim ne kaprisimizi görmüşler. Benim hakkımda zaten kimse kaprisli diyemez. Bu konuda kendime sonsuz güveniyorum. Türk modellerin hayatı bitti. Bizi mankenlikten küstürmenin ne âlemi var. Biz yıllardır bu mesleği yapıyoruz. Ama sen Fashion Week’te onları çıkartıyorsun. Özentiyiz. Ucuzcuyuz ve sahip olduğumuz değerlerle bu işi emek verenlere sahip çıkmıyoruz.

SEDA SAYAN KUM SAATİ GİBİ

- Oyunculuk serüveniniz devam edecek mi?

Çocuklarım olmasaydı belki o zaman oyunculuk yapabilirdim. Şu an hem çocuklarıma hem kendime hem televizyon programına ancak yetişebiliyorum. Dolayısıyla bir gün televizyon programları olmazsa dizi düşünebilirim.

- Bu sektörde yer alsaydınız ücretinizin yüksek olacağını düşünüyor musunuz?

O yıldan bu yıla bir bırakma söz konusu olmasaydı tabii ki ücretim de yükselirdi. Konservatuvar mezunuyum ama oyunculuk eğitimi almış büyük bir role imza atmışım gibi bir durum yok. O yüzden biz normal bir şekilde yolumuza devam ederiz (gülüyor).

- Ekranda olmak için sizce belli kriterler var mıdır?

Ekranda yer almak için zayıf olmaya gerek yok. Seda Abla (Sayan) mesela kum saati gibi kadın... Çok hoş görünüyor. O sıcaklığınız başarınız o insanlara geçiyorsa fiziksel görüntüde tabii bir hoşluk olmalı ama 90-60-90 olmak gibi bir kaide yok.

ÖZEL HAYATIMI SORMASINLAR

-Geçenlerde ‘Yeniden çocuk sahibi olabilirim’ diye bir açıklamanız olmuştu.

Kimler neler yapmış, ben çocuk istiyorum dedim konu evliliğe açığım bilmem ne! Konu nerelere geldi! Böyle bir şey yok! Ben böyle bir açlık yaşamıyorum. Benim en büyük aşkım çocuklarım! Hiç hayattan böyle bir beklentim yok. Sadece ‘Bir daha çocuk düşünür müsünüz?’ dediklerinde ‘Ben çocukları çok severim. Ben 3- 4 çocuğum olsun isterim’ dedim. Sonra bana diyor ki ‘E bunun için evlenmek gerekiyor’. E herhalde bunun için evlenmek lazım. Bin tane şey söylendi. Pişman oldum. Bundan dolayı bir daha özel hayatımla ilgili hiçbir soruya yanıt vermeyeceğim. Kimse sormasın!

Şöhretin bedeli diye kılıf uydurmuşlar!

Biz sadece işin ekran önünde olduğumuz için boşanma konularında ünlü isimler ön plana çıkıyor. Buyurun gidin bakın boşanma davaları ne kadar oluyor diye. İnsanlarda direkt ünlüler anlaşamıyor diye bir ön yargı oluşuyor. Onun başına gelen benimde başıma geliyor. Hayat şartları bu... Bizim de iki kaşımız iki gözümüz var. Biz sadece göz önünde yaşıyoruz. Buna şöhretin bedeli diye bir kılıf uydurmuşlar. Böyle olmak zorunda değil!

Yurtdışını deneyebilirdim

İlk başladığım dönemlerde elime yurtdışına açılma gibi bir fırsat geçti. Teklif aldım. Hatta üç ay yurtdışında kaldım. Orada kalmamı istediler. 18 yaşındaydım. Ve ailemi bırakıp yurtdışında yaşama fikri çok zordu bu yüzden devam etmedim. Ama ‘keşke’ diyorum. Tabii o zaman belki bu konuma sahip olamayacaktım. Döndüğümde sadece Çağla olacaktım.