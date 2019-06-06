Cansu Kurtçu: Üretken insanların önünü kestiler

Yeni şarkınız hayırlı olsun. Vera ile Oğul’un doğumundan sonra ilk kez yeni bir çalışma yaptınız. Neler hissediyorsunuz?

Kendimi çok iyi hissediyorum. Daha dinlenmiş, daha üretken ve canlıyım.

Anne olduktan sonra hiç değiştiniz mi; bestelerinize yansıyan duygusal durumlar yaşıyor musunuz?

Duygusal gel gitlerim arttı. İlla ki şarkılara yansıyacak ama şu an için çok daha pozitifim.

“Artık Anlıyorum”un hazırlık aşaması nasıldı; emeklerinizin karşılığını aldınız mı?

Şarkıyı hamileliğimde yapmıştım. Volga Tamöz şarkının çok üstüne çıkan bir demo yaptı ve şarkının sözlerinin ciddi bir kısmını değiştirmem gerektiğini hissettim. Ama bitmiş şarkıyı değiştirmek çok zordur. Koca bir yaz içime sinecek sözleri yazmak için uğraştım. Sonunda sözlerini bitirdim, ekipten de tam not alınca şarkıyı çıkardık.

Eşiniz Fettah Can da besteci, aynı zamanda söz yazarı. Birbirini bu kadar seven bir çiftten, dramatik sözler nasıl çıkıyor?

Kol kırılır yen içinde kalır, bazen de şarkılara yansır.

Son yıllarda müziğin fabrikasyon bir hal aldığı yönünde şikayetleri sıkça görüp duyar olduk. Öyle ki 90’lı yılların şarkılarına dönüş başladı.

Maalesef bizim müzik politikamızda şöyle bir algı oluştu: “Bir iş tuttuysa mutlaka aynısı yapalım.” İyi, kötü, çirkin, güzel fark etmez; yolumuza bakalım. Bu zaten işi bitme noktasına getirdi. Ciddi bir tükenmişlik sendromuna yakalandık. Sevdiğimiz eski şarkıları söylemek çok zevkli. Ama üreten insanların önünü kestiler. Hep aynı tarz şarkıları isteyen bir şarkıcı ve yapımcı güruhu var. Bu da bizleri fazlasıyla köreltti. Yeniler için hayal gücümüzü kaybettirdi. Çünkü yenilerden korkuyorlar, eskilerin tutmasına garanti gözüyle bakıyorlar. İnşallah bu furyanın da sonuna geleceğiz.

Bir prodüktör olarak müzik sektörünün gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sektörün bir geçiş döneminde olduğunu düşünüyorum. Değişen dünyaya, sosyo ekonomik kültüre ayak uydurmaya çalışıyoruz. Her geçiş dönemi sancılıdır ama sonunun iyi olacağına inanıyorum. Çünkü alttan çok yetenekli gençler geliyor.

FiRMALARIN MÜZiK BiLGiSi OLMALI

Prodüktörlük nasıl gidiyor? Patron olmak zor mu?

Bu kadar büyük yapım firmalarının içinde kendini ispat etmek zor. Üreten insanlar kendi şirketlerini kurup yola öyle devam ediyorlar. Ticari bilgi, birikim önemli ama sattığımız şey müzik! O yüzden firma sahiplerinin müzik bilgisi olmalı.

Yatırımımı 20 yıl sonrasına yapıyorum

Şimdiye kadar ki kariyerinizi düşünürseniz, hayallerinizin neresinde olduğunuzu söylersiniz?

Tam ortasındayım. Emin adımlarla ve güçlü bir kariyerle ilerliyorum. Müzikal yatırımımı bundan 20 sene sonrası için yapıyorum.