Buse Narcı: Egoları olmayan biriyim

Dizide Selin karakterine hayat veren genç yetenek, hayalindeki rolü ise “Hayalimde dış görünüşümün değiştirildiği psikolojik hasta bir kadın rolü var” sözleriyle anlatıyor.

- ‘Türk Malı’ dizisinde canlandırdığınız karaktere ne kadar yakınsınız?

Selin’le benzer hiçbir yönümüz yok. Selin tam bir tiki lise öğrencisi… Sosyal medya bağımlısı… Dış görünüşüne çok fazla takık ve her şeyi sorun edip ağlayan bir kız… Ben tam tersi günlük yaşantımda makyaj bile yapmam. Ağlayacak kadar sorun etmem hiçbir şeyi. Galiba Selin’i oynamak bu yüzden zevkli (gülüyor).

- Ensenizde babanızın ismi yazıyor. Babanızı erken yaşta kaybetmek hayatınızı nasıl etkiledi?

Babamı küçük yaşta kaybetmek, benim çocuk olmamı elimden aldı. Hiçbir zaman yaşıtlarım gibi olmadım. Küçük yaşta olgunlaştım diyebilirim. Annemle büyüdüm. Onu örnek aldım. Doğal olarak annelik kimliği erken yaşta benliğime oturdu ve bu yüzden hep anne şefkati var kalbimde (gülüyor). Etrafımdakilere de hep bu anne şefkatiyle ve anne vicdanıyla yaklaşıyorum.

- Sizi kimiler Barbie bebek olarak nitelendiriyor. Siz bu benzetmeye ne kadar katılıyorsunuz?

Bunu her duyduğumda gülüyorum. Düzgün yüz hatlarım var. Oyuncak bebeklerde kusursuzdur. Kusursuz bir şeye benzetilmek insanın hoşuna gider bazen. Ama kendimden başka kimseye benzemiyorum (gülüyor).

HER ROLÜN HAKKINI VERiRİM

- Bu sektörde gençlere yeterince destek olunuyor mu sizce?

Olunuyor tabii ki… Birçok yeni projede genç oyunculara yer veriliyor. Yapımcılarda sürekli olarak yeni yüzler arıyor.

- Sektörde kadınlar arasında kıskançlık çok fazla. Peki, siz böyle bir durumla karşılaştınız mı?

Bire bir olarak karşılaşmadım. Ama kıskançlık duygusu bana her zaman anlamsız gelmiştir. Ben hemcinslerimi her zaman destekleyen güzel ve yetenekli bir kadın gördüğümde yüzüne karşı bunu söyleyen ve iltifat eden biriyim (gülüyor). Kendine güvenen her kadın bunu yapmalı bence. Karşındakini yüceltebiliyorsan karakterin oturmuştur zaten.

-Hayalindeki rol nasıl?

Hayalimde dış görünüşümün değiştirildiği psikolojik hasta bir kadın rolü var. Beni zorlayan bir karaktere can vermeyi çok isterim. Ama her türlü rolün hakkını verebilirim. Şu an oynadığım karakterde benden 8 yaş küçük bir kız.

EMRE ALTUĞ İLE İLİŞKİ YAŞAMADIK

- Oyunculuk kariyerinizin henüz başındasınız. Peki, kendinize nasıl bir kariyer planlaması yaptınız?

Konservatuvar 3. sınıf öğrencisiyim. İşle beraber Türkiye’deki eğitimimi ise aynı zamanda tamamlamayı düşünüyorum. Daha sonra kariyer planlamam için eğitimime Amerika’da devam edeceğim.

- Emre Altuğ ile adınız anıldı. Nedir bu olayın asrı astarı?

Emre Altuğ’u tanıyorum. Ama asparagas bir haber. Bir ilişki yaşanmadı.

- Buse Narcı’nın mutlu olması için ne yeterlidir?

Huzur. Küçücük şeylerden bile mutlu olan biriyim. Etrafımda bana iyi enerji veren insanlar olsun yeter. Enerjiye çok inanırım. Sürekli gülen biriyim zaten.

EĞLENDİRMELİ

- Son dönemde birçok yeni isim çıkıyor. Ama kiminin yıldızı çabuk sönüyor. Peki, siz kalıcı olmak için neler yapıyorsunuz?

İşimi çok seviyorum. Sevdiğim bir işi yapmak bana çok büyük enerji veriyor. Çok büyük isimlerle çalışıyorum ve çok şey katıyor. Bu işin okulunu okuyorum. Her gün kendimi geliştiriyorum. Yeni bir şey katıyorum. İşimi severek yapmam ekrana da büyük ölçüde yansıyor. Egoları olmayan biriyim ve insanlar beni seviyor.

- Sizin kalbinizi nasıl bir erkek etkiler?

Karakteri olgunlaşmış, eğlenceli, beni güldürebilen hayatıma anlam katabilecek bir erkek her zaman tercihimdir. Dış görünüş benim için ikinci planda. Ama ilk an her şeyin başlangıcı ya da bitişi benim için (gülüyor). İlk gördüğüm an bir enerji alamazsam olmaz benim için…

- Hayatınızın dönüm noktası nedir?

Okulumu kazandığım ve Müzeyyen Karakan’la tanışmam hayatımın dönüm noktası oldu. Birçok iş yaptım ama ‘Türk Malı’ dizisi benim şansım ve dönüm noktam diyebilirim. Çok büyük isimlerle çalışıyorum ve oyunculuğuma çok şey katıyorlar.