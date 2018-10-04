Burger’in lezzetli hali

Ekmek yerine özel panelenmiş mozarellayı kullanan mekân, peynir seven müdavimleri için bu formülü geliştirdi. 140 gram dana etinin içinde bulunduğu Mozarella Burger bu ay itibarıyla tüm Beeves Burger & Steak şubelerinin mönüsünde olacak.

Türk ve İtalyan mutfağı bir arada

Sarıyer’in yeni mekânlarından Grande Molo Restaurant, eşsiz boğaz manzarası, tarihi atmosferi, sade ve şık dekorasyonuyla misafirlerini ağırlıyor. Türk ve İtalyan mutfağının eşsiz lezzetlerini bir arada sunan restoran, mönüsüyle de beğeni topluyor. Şehrin karmaşasından uzak dalga sesleriyle huzur bulacağınız mekânda özel davetler, toplantılar yapmak da mümkün...

Sonbahara farklı tatlar

Bomontiada’ya farklı bir yaklaşım getiren Kilimanjaro, mönüsüne birbirinden taze mevsim lezzetlerini ekledi. Türk mutfağından tatları, kendine has yorumuyla hazırlayan Kilimanjaro’nun sonbahar - kış mönüsünde öne çıkanlar arasında zeytinyağlı fasulye, barbunya pilaki, ızgara lahana ve yabani mantar yer alıyor.

Yeni Mitte yeni ruh

Mıtte, tamamen değişen ekibi, dekorasyonu, mimarisi ve konseptiyle daha keyifli… Dünya mutfağından en çarpıcı lezzetlere rafine yorumlar katan restoranın lezzetleri arasında ızgara tatlı mısır togarashi dikkat çekiyor.