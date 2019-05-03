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  3. Burak Özçivit’e 800 bin TL'lik bebek hediyesi!

Burak Özçivit’e 800 bin TL'lik bebek hediyesi!

Burak Özçivit’e 800 bin TL'lik bebek hediyesi!

Özbekistan’da bir inşaat firmasının yüzü olan Burak Özçivit’e şirketten babalık hediyesi! Firma, henüz bir aylık olan Karan’a 800 bin TL değerinde ev verdi.

Recep ASLAN

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin 13 Nisan’da dünyaya gelen oğulları Karan, ev sahibi oldu! Özbekistan’da bir toplu konut projesinin reklam yüzü olan Burak Özçivit’e şirket, Karan’a yok böylesi dedirtecek jest yaptı. Firma, 2 bin konutlu projelerinden Karan’a  lüks bir daire hediye etti. Ülkenin başkenti Taşkent’te bulunan evin fiyatının yaklaşık 800 bin TL olduğu öğrenildi. Rol aldığı diziler nedeniyle Özbekistan’da hatırı sayılır hayran kitlesi edinen Özçivit, böylelikle ülkeye her gittiğinde evinde kalacak.  

DADI İSTEMİYORLAR

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, işlerini kolaylaştırmak için kısa bir süre önce bebek hemşiresi tutmuştu. Dadı tutmak istemeyen Evcen, hemşireden tüm bilgileri aldıktan sonra bebeğin bakımıyla bire bir kendisi ilgileniyor. Karan’ı bir an olsun yalnız bırakmayan Evcen’in evden dışarıya çıkmadığı ifade edildi. 

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