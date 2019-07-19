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Bu kaçıncı ayrılık

Bu kaçıncı ayrılık

Oyuncu Tuvana Türkay, 3 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Fenerbahçeli milli futbolcu Alper Potuk ile yeniden yollarını ayırdı.

Onur Tuna ile başrollerini paylaştığı ‘Ağır Romantik’ filmi ile gişede başarı yakalamaya hazırlanan Tuvana Türkay, aşk hayatında yeniden hüsrana uğradı. Oyuncu daha önce iki kez ayrılıp barıştığı futbolcu Alper Potuk ile yeniden ayrıldı. 

ALPER’İ GÖRMEK İSTEMİYORUM

Ramazan Bayramı’nda Dalaman’da baş başa tatil yapan çift, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Kendisini iki esmer kız ile aldatan sevgilisini affederek yeniden barışan Tuvana Türkay’ın yakın dostlarına, “Alper’i artık görmek istemiyorum” dediği söyleniyor.

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