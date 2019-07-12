Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6851
  • 6,4075
  • 257.572
  • 99406.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Life
    3. >
  3. Bodrum'da sanat var!

Bodrum'da sanat var!

Bodrum'da sanat var!

ALEM Dergisi tarafından düzenlenen Art Weekend, Swissôtel Resort Bodrum ev sahipliğinde ünlü isimleri bir araya getirdi.

Swıssôtel Resort Bodrum Beach,  ALEM Dergisi tarafından düzenlenen Art Weekend kapsamında sanat dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Cemiyet hayatı ve sanat camiasının önde gelen isimleri, Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar ve eşi Ekin Çağlar ev sahipliğinde; Swissôtel Resort Bodrum Beach’te hizmet vermeye başlayan La Scarpetta’da bir araya geldi. 100’e yakın davetlinin katıldığı gece, Türkiye’nin önde gelen grafiti sanatçılarından Reach Geblo’nun sürpriz performansıyla renklendi. Geceye katılan isimler arasında Hacı Sabancı, Nazlı Kayı, Jülide-Mehmet Ali Berkman, Esra Oflaz-Ziya Güvenkaya, Aslıhan-Ömer Abacı, Eda-Sarp Evliyagil, Elif Dürüst, Meral Yazıcı ve Müge Tezman Sırmabıyık vardı. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Adriana Lima, Metin Uyar ile aşk yaşamaya başladı! Metin Hara'dan açıklama geldi...
Bensu Soral ve Hakan Baş boşanıyor mu?
Burak Özçivit Fahriye Evcen çifti bebeklerinin yeni videosunu yayınladı
Madde madde sıraladı! Ünlü şarkıcı 'yok artık' dedirtti
Şeyma Subaşı bunu beklemiyordu! Rakam ortaya çıktı...
<p>Çin’in Henan eyaletinde bir kadın, durak dışında yolcu otobüsünü durdurup bindi. Otobüs şoförü is

Çinli Kadın Otobüs Şoförünü Tekmeledi!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bu hafta nereye gitsek? İstanbul'da açılan yeni mekanlar

Serbest olan yıldızlar