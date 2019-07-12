Bodrum'da sanat var!

Swıssôtel Resort Bodrum Beach, ALEM Dergisi tarafından düzenlenen Art Weekend kapsamında sanat dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Cemiyet hayatı ve sanat camiasının önde gelen isimleri, Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar ve eşi Ekin Çağlar ev sahipliğinde; Swissôtel Resort Bodrum Beach’te hizmet vermeye başlayan La Scarpetta’da bir araya geldi. 100’e yakın davetlinin katıldığı gece, Türkiye’nin önde gelen grafiti sanatçılarından Reach Geblo’nun sürpriz performansıyla renklendi. Geceye katılan isimler arasında Hacı Sabancı, Nazlı Kayı, Jülide-Mehmet Ali Berkman, Esra Oflaz-Ziya Güvenkaya, Aslıhan-Ömer Abacı, Eda-Sarp Evliyagil, Elif Dürüst, Meral Yazıcı ve Müge Tezman Sırmabıyık vardı.