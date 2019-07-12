Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6851
  • 6,4075
  • 257.572
  • 99406.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Life
    3. >
  3. 'Best of' albümü geliyor

'Best of' albümü geliyor

'Best of' albümü geliyor

Kariyerinin 27. yılını ‘Best of’ albümüyle kutlayacak olan Sertab Erener’in merakla beklenen çalışması 2019 bitmeden raflardaki yerini alacak.

Müzik hayatının 27. Yılını kutlayan Sertab Erener, eski şarkılarını yeniden yorumladığı ‘Best of’ albümü için son aşamaya geldi. Uzun süredir yeni projesi için stüdyoya kapanan başarılı isim, hayranları tarafından merakla beklenen albümünü yılsonunda piyasaya süreceğini müjdeledi. Sevenleriyle buluşmayı dört gözle bekleyen Sertab Erener’in, böyle bir projede yer almasının en büyük nedenlerinden biri de yeni jenerasyonu eski şarkılarıyla tanıştırmak. Üzerinde uzun süredir titizlikle çalışan Sertab Erener, “Eski şarkılarımı yeni nesil de öğrensin istiyorum. Tepkilerini çok merak ediyorum” açıklamasında bulundu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Adriana Lima, Metin Uyar ile aşk yaşamaya başladı! Metin Hara'dan açıklama geldi...
Bensu Soral ve Hakan Baş boşanıyor mu?
Burak Özçivit Fahriye Evcen çifti bebeklerinin yeni videosunu yayınladı
Madde madde sıraladı! Ünlü şarkıcı 'yok artık' dedirtti
Şeyma Subaşı bunu beklemiyordu! Rakam ortaya çıktı...
<p>Çin’in Henan eyaletinde bir kadın, durak dışında yolcu otobüsünü durdurup bindi. Otobüs şoförü is

Çinli Kadın Otobüs Şoförünü Tekmeledi!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bu hafta nereye gitsek? İstanbul'da açılan yeni mekanlar

Serbest olan yıldızlar