'Best of' albümü geliyor

Müzik hayatının 27. Yılını kutlayan Sertab Erener, eski şarkılarını yeniden yorumladığı ‘Best of’ albümü için son aşamaya geldi. Uzun süredir yeni projesi için stüdyoya kapanan başarılı isim, hayranları tarafından merakla beklenen albümünü yılsonunda piyasaya süreceğini müjdeledi. Sevenleriyle buluşmayı dört gözle bekleyen Sertab Erener’in, böyle bir projede yer almasının en büyük nedenlerinden biri de yeni jenerasyonu eski şarkılarıyla tanıştırmak. Üzerinde uzun süredir titizlikle çalışan Sertab Erener, “Eski şarkılarımı yeni nesil de öğrensin istiyorum. Tepkilerini çok merak ediyorum” açıklamasında bulundu.