Bengü: Kimse beni yargılamasın!

Yazın birbiri ardına çıkan albümleri karşısında rekabetin tam ortasına düşen sanatçı, “Zirvedeyim. Benim yerim en yüksekte” diyerek tüm iddiasını ortaya koydu.

- Yeni albümünüzün ismine ‘Altın Çağ’ koymanızın özel bir nedeni var mı?

Her dönemin benim için çok özel anlamı var. Bu döneme de ‘Altın Çağ’ adını verdim. Bunun özel bir nedeni yok. Yaşama ve anlara anlam katmayı seviyorum.

- ‘Kuzum’ kelimesi dillere pelesenk oldu. Bu kadar ilgiyi bekliyor muydunuz?

‘Kuzum’ gerçekten içten samimi bir ifade… Hepimizin hayatında ‘kuzum’ diye sevdiği birileri olmuştur. Ya da hepimiz birilerinin kuzusu olacak kadar sevilmişizdir.

- Albümde size ait iki parça yer alıyor. Hangi duyguydu size bunları yazdıran?

Zaman... Çok okuyorum ve çok fazla film izliyorum. Üstüne bir de yaşadıklarınızı içinize sindirince yazacak ya da anlatacak bir şeyleriniz oluyor. Benim de anlatmak istediklerim var. Zaten şarkılarda bunun için var. Düşündüğünüzü, yüreğinize yer edeni anlatmak ya da tercüman olmak için şarkılar hayatımızda…

GENÇ YETENEKLERİ DESTEKLİYORUM

- Bu yaz birçok albüm çıkıyor. Siz ‘Altın Çağ’ çalışmanızla bu rekabetin neresindesiniz?

Zirvede (gülüyor). Listelerde herkesin bir yeri vardır. Benim yerim de en yüksekte...

-Size gelen şarkıları neye göre seçiyorsunuz? Beste mi yoksa söz mü önemli?

Hepsini bir bütün halinde dinlediğimde hissediyorum. Eğer ki ilk anda budur diyorsam, gerçekten odur.

- Yeni bir jenerasyon mu geliyor sizce?

Aleyna Tilki, Derya Uluğ ve Merve Özbey gibi isimler son dönemde adından sıkça bahsettiriyor. Hep yeni isimler olsun hayatımızda, üreten de söyleyen de hiç bitmesin. Hepsi özel ve güzel yetenekler. Sonuna kadar hepsini destekliyorum.

- Sosyal medyada birçok isim listelerdeki birinciliğini sosyal medyadan ilan ederek ‘Hodri meydan diyor’ adeta. Bu birincilikler ne kadar doğru sizce?

Herkesin kendine has bir tarzı ve prensipleri var. Kimseyi yargılamıyorum ama kimse de beni yargılamasın. Birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmeyi öğrenelim.

YENİLİKLERİN PEŞİNDEYİM

- Şarkıcı egosu diye bir tabir var. Bunun avantajları ya da dezavantajları var mıdır?

O tabiri çıkaranlara sormak gerekir. Her mesleğin kendine göre zorlukları ve güzellikleri var. Zaman zaman karşılaştığınız durumlara istinaden verdiğiniz tepkilerin doğruluğunu ya da yanlışlığını kime ya da neye göre belirleyebilirsiniz ki... Benim için aslolan her ne olursa olsun insani değerleri aşmadan davranmak.

- Müzik tarzınızda farklı türleri denemeyi seviyorsunuz mu?

Tabii. İşimizin tabiatında farklılık var. Her dönem yeni bir akım zaten kendiliğinden işin içine dahil oluyor. Haliyle ben de bu farklılıkları takip ediyorum ve işime mutlaka yansıtıyorum.

- İlerleyen yıllardaki hedeflerinizde neler var?

Doğru işler yapmak hayattaki en büyük hedefim.