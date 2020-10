Ayshe: Türkiye'nin showgirl'ü olacağım

Müzik kariyerinin yanı sıra ‘Güllerin Savaşı’ ve ‘Muhteşem Yüzyıl’ isimli dizilerde de rol alarak oyunculuğunu gözler önüne seren Ayshe ile hem yeni single çalışmasını hem de hedeflerini konuştuk.

- Şarkınızda dediğiniz gibi ‘Ben Bile Şok’ kelimesini kullandığınız ilginç bir anınız var mı?

Bir değil, birçok anım var bu şekilde (gülüyor).

- Yeni çalışmanıza nasıl tepkiler geliyor?

Güzel tepkiler alıyorum. Özellikle klip çok beğeniliyor, destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum.

ŞARKIYI OKURKEN YAŞIYORUM

- Kliplerinizde sesinizin yanı sıra danslarınızla da dikkat çekiyorsunuz. Türkiye’de hem şarkı söyleyen hem de dans eden sanatçı sayısı çok az.

Yeni nesil şarkıcılar var aslında. Hem dans eden hem şarkı söyleyen... Hatta şimdi ki sanatçılarımız da dans konusunda kendilerini bayağı bir geliştirdi. Önemli olan dans edememek değil, bu alanda kendini geliştirmek bile güzel bir şey.

- Bir şarkıyı seslendirmek için olmazsa olmaz kuralınız nedir?

Şarkıyı derinden hissetmem şart… Sözlerini iyice anlamam gerek ki şarkıya mimiklerimi, hal ve tavrımı güzelce yansıtabileyim. Kısaca şarkıyı yaşamam gerekiyor.

-Bu sektörde başarılı olmanın altın kuralı sıralamanızı istesek ne dersiniz?

Always be yourself! (Her zaman kendin ol) En önemli kural bence… Ne istediğinizi bilmeniz de çok önemli... Hedefe odaklı olmak... Doğru seçimler, doğru işler yapmak... Ve tabii ki çevre, etraf, insanlar ne derse desin asla pes etmeden yola devam etmek!

- Peki, müzik anlamında kendinizi nasıl geliştiriyorsunuz?

Şan eğitimi alıyorum... Türkçe müzik fazla bilmiyorum, bu yüzden sürekli Türkçe müzik dinliyorum. Dünya çapında hangi ülke, müzik top 10’daysa onları dinliyorum. Sürekli yeni tarz, farklı müzikler keşfediyorum.

HAYATIMDA KİMSE YOK

- Son dönemde adınız ünlü isimlerle anıldı. Hayatınız da biri var mı?

Özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum. Ama hayatımda da kimse yok. Bunu da ekleyebilirim.

- Bir dönem oyunculuk geçmişiniz oldu. Yeniden setlere dönmeyi düşünüyor musunuz?

Kesinlikle... Yakında yeni bir dizi projesiyle karşınızda olabilirim.

- İlerleyen dönemlerdeki hedefleriniz arasında nasıl projeleriniz var?

Showgirl olmak... Sahnede şov yapmak istiyorum…

- 19 yaşında başınızdan bir evlilik geçmiş. Âşık olarak mı evlendiniz?

Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum.

- Ayshe’nin kalbini nasıl bir adam fetheder peki?

Zeka seviyesi üst seviyede olan bir erkek gönlümü çalabilir…

AYNA KARŞISINDA SAATLERCE DANS EDERİM

Fitness ve spor yapmaktan nefret ediyorum. Hayatım boyunca hiç spor yapmadım. Özellikle kış aylarında sahillerde yarı çıplak koşan insanlara hiç anlam veremiyorum. Benim en önemli sporum dans. Evde aynanın karşısında saatlerce dans edebilirim. Diyet konusuna gelelim elimden geldiğince dengeli besleniyorum. Özel bir diyet programım yok. Sadece aşırı derecede çikolata bağımlısıyım.

GÜZELLİK BAŞA BELA

Güzellik benim başıma çok bela oldu. Bu yüzden gece dışarıya çıkmıyorum. Eğlenmek istersem Belçika’daki arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Burada dışarıda fazla görünmemek için dostluk bile kurmuyorum. 24 yaşımdayım ve yaşımı göstermeye çalışan biriyim. Hatta özel hayatımda seksi görünmemek için çaba bile sarf ediyorum.