Ayak kokusuna doğal çözüm

ymiras@hotmail.com

info@sislilazer.com

Ciltte oluşan bakterilerin birleşmesi sonucu ayakta koku meydana gelir. Bu bakterilerin oluşmasını engellemek için ayaklarınızı havalandırmanız gerekir. Ancak evde yapacağınız karışımlarla da bu soruna veda edebilirsiniz.

Kabartma tozu

1 litre suyun içerisine 1 çorba kaşığı kabartma tozu ekleyin. Yatmadan önce bu karışımın içinde ayaklarınızı 20 dk. bekletin. Düzenli olarak yaptığınızda ayak kokunuzun kaybolduğunu göreceksiniz.

Siyah çay

2 bardak çayı yarım kova suya ekleyin. Ayaklarınızı her gün suyun içinde 10-15 dk. bekletin. 10 gün boyunca aynı işlemi tekrarlayın. Siyah çay, ayak kokusuna neden olan bakterileri öldürmede en etkili yöntemlerden bir tanesidir.

Sirkeli su

8 bardak suyu bir kovaya boşaltın. İçerisine iki çorba kaşığı sirke ekleyin. Ayaklarınızı bu karışımda her gün 20 dk. bekletin. Sirke ayak kokusunu gidermenin yanı sıra ayaklarınızdaki terlemeyi de engelleyecektir.

Lavanta yağı

1 litre suyun içerisine bir çay kaşığı lavanta ekleyin. 2 gün boyunca ayaklarınızı bu karışımla yıkayın. Lavanta yağı aynı zamanda ayaklarınızda oluşan mantarları da tedavi etmede oldukça etkili bir yöntemdir.

Adaçayı

Doğal antibiyotik olarak nitelendirdiğimiz bu bitki ayaklarda da fayda sağlıyor. Ayaklarınızı koyacağınız suyun içerisine birkaç yaprak adaçayı ekleyin. Daha sonra ayaklarınızı içerisinde dinlendirin.

Limon kabuğu yöntemi

Temiz ayakları limon kabuğuyla düzenli olarak ovmak, ayak kokusu problemine çözüm sağlayabilir.

Turp, zencefil ve misket limonu

Zencefil, doğal bir anti-bakteriyel bileşendir; turp ve misket limonu ise kan damarları üzerinde büzücü etkiye sahiptir.

Turp ve zencefili rendeleyin. Bir macun elde edene kadar limon suyuyla karıştırın. Karışımı, kuru ve temiz ayaklarınıza uygulayın, 20 dakika kadar bekletin, ardından durulayın.

- Ayak kokusuna neden olan sağlık sorunları şu şekilde sıralanabilir

- Troit hastalığı

- Mantar hastalığı

- Hormonlarda meydana gelen değişiklikler.