‘O Ses Türkiye’ ile adından bahsettiren Vedat Genç: Asıl şimdi müzikte savaş başladı

Recep ASLAN

‘O Ses Türkiye’ yarışmasıyla insanlar sizi tanıdı. Kendi şarkılarınızı yazmaya nasıl başladınız?

Kendi şarkılarımı yazmam ilkokul çağımdaki başarılı kompozisyon anlayışımdan mütevellitti. Giriş, gelişme ve sonuç üçlemesi... Ergenlik sonrası ne zaman aşk patlak verdi o zaman düz yazılarım birer beddua, dua ve ayna oldu.

Kendi kendinizi keşfetmeniz uzun sürdü mü?

Kendimi keşfetmem kısa sürdü lakin kendimi sevmeyi biraz geç öğrendim.

Şarkı sözlerinizde acılar, gözyaşı, babasızlık ve parasızlık var…

Sözlerimde düşündürdüğümün aksine ayna var ve bu ayna oldukça içe dönük bir dışa vurum. 3 erkek kardeştik ve ağabeyim 1 yaş büyük ve ben ikiz olarak dünyaya geldim. Onlardan farklıydım ve çirkin ördek yavrusu ilan edilmiştim. Kendimi sevme sürecimin uzun yıllar sonra başlamasının ana nedeni de bu oldu.

HEDEFİMİ KAZANDIM

Mersin’den İstanbul’a şarkıcı olmak hayaliyle geldiniz.

Neler yaşadınız?

İstanbul’a kaçmadan önce belediye tiyatrosunda oyunculuk eğitimi, aynı kurumda Klasik Türk Müziği ve iki farklı Musiki derneği korolarına, babamdan tepki görmeme rağmen devam ettim. Yani İstanbul’a kaçtığımda bavulum öğrendiklerimle doluydu. İ.T.Ü Klasik Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nı kazandım.

İlk single ‘Yol Yakınken’ ile müzik listelerine girdiniz. Vazgeçmek mi yoksa yola her şeye rağmen devam mı?

Hayatımda hiçbir şeyden vazgeçmedim. Tabii ki sonuna kadar yola devam. İlk single ilk heyecan. Savaş yeni başladı. Hızlı hızlı cepteki şarkıları paylaşmaya devam edeceğim.

Bundan sonraki kariyer planlarınız nelerdir?

Açıkçası plan yapmıyorum. Ben de herkes gibi göreceğim. Lakin barış için hazırda bekleyen cephanelerim mevcut. Kimse benden savaşmamı beklemesin.

Aşk hakkında neler düşünüyorsun. Çok acı çekip aldatıldın mı?

Aşk kişinin ta kendisidir. Kişi kendini aldatırsa kendini aldatır, beni değil. O yüzden gidene dur diyemem. Giden gider zaten!

İLHAM KAYNAĞIM AŞKTIR

İham kaynağınız nelerdir?

İlham kaynağım aşk. Lakin daha önemlisi aşkın da kendisi olduğumu kabul ediyorum.