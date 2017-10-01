Amine Gülşe: Oyunculukta güzellik yeterli değil!

Ünlü futbolcu Mesut Özil’le aşk yaşayan güzel manken, oyunculuğu, gelecekteki hedeflerini ve kendisi hakkında merak edilenleri AKŞAM Life’a anlattı.

- Bu aralar neler yapıyorsunuz?

Bu yazı keşfetmekle geçirdim. Benim için çok keyifliydi. Pek çok yeri keşfederek, yeni renkler ve yeni insanlar tanıdım. Gittiğim her yerde oyunculuğuma katkı sağlayacak kişilerle iletişime geçme şansım oldu. Oyuncu olarak ayak bastığım yerlerdeki bu kişilerden ve oluşumlardan yararlanıp, besleniyorum. Hayatıma sürprizlerle dolu bir sezona merhaba dedim.

-Reklam çalışmanız nasıl ortaya çıktı?

Çocukluğum İsveç’te geçtiği için Deichmann’ı marka olarak çok iyi biliyorum. Avrupa’da geçmişten beri çok yaygın olduğunu bildiğim, sevdiğim ve takip ettiğim bir marka. Tabii ki, konu kadınlara gelince eminim pek çoğumuz için ayakkabılar en büyük tutkularımızdan biri... Teklif geldiği zaman hiç düşünmeden kabul ettim. Bunun yanı sıra marka geçmişte birçok ünlü Hollywood starıyla da işbirlikleri yaptı. Bunların arasında oyunculuğunu gerçekten çok beğendiğim Oscarlı yıldız Halle Berry de var. Yeni sezona bu şekilde güzel bir başlangıçla adım atmak beni çok heyecanlandırıyor.

POZİTİF DÜŞÜNEN BİRİYİM

-Tescilli bir güzel olarak size sormadan edemiyoruz. Size göre güzelliğin tanımı nedir?

Öncelikle hayatımda herkes gibi ailenin anlamı benim için çok özel ve değerli. Annem küçüklüğümden beri gerçek güzelliği insanın kendi ruhunda taşıdığını öğretti. Aileniz size en başından itibaren neleri aşılıyorsa hayata da biraz o gözden o perspektiften bakmaya çalışıyorsunuz. Güzellik, her bireye göre farklı algılar yaratır. Fiziksel özellikler yerine göre önemli ama geçici... Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Hayatımda sadelik, samimiyet ve iyi niyet güzelliğin tanımıdır.

-Genç kızlara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Bir insanın hayatında olduğu gibi görünüp, davrandığında her zaman kazandığına inanırım. Genç kızlara öncelikle oldukları gibi karşısındakilere davranmalarını öneriyorum. Yaşlarına göre hareket edip doğal ve yalın olmalarını, okuyup, araştırmalarını ve hayata karşı saygı dolu olmalarını öneriyorum. Ekonomik özgürlüklerini kazanmak için çok çalışmalı, fark yaratacak adımlar atmalı, topluma ve ülkesine faydalı bireyler olarak başkalarına örnek olmalarını tavsiye ederim.

-Kendinizde beğenmediğiniz bir yeriniz var mı?

Her zaman pozitif düşünen ve kendisiyle barışık olan biriyim. Gerçekten bu açıdan kendime hiç dikkat etmedim. Hep iç güzelliğin dış güzellikte daha çok önemli olduğuna inananlardanım.

HARİKA DOSTLUKLAR EDİNDİM

-Bu sektörden dost çıkmaz derler. Siz de öyle düşünenlerden misiniz?

İş dostluğa gelince açıkçası ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Ya da ben böyle olumsuz bir durumla karşılaşmadım. Miss Turkey Yarışması’ndan bu yana harika dostluklar edindim. Kurduğum dostlukların değerini her zaman bilirim. Yarışmaya başlayana kadar beraber geçirdiğiniz zamanlar birbirinize daha da sıkı tutmanızı sağlıyor. Yarışmadaki dostluklarımın yeri benim için çok özel.

-Oyuncu olabilmek için güzellik ne kadar önemli?

Güzellik olgusu oyunculukta sizi bir yere kadar taşıyabilir. Daha başarılı ve sürdürülebilir bir kariyerinizin olmasını istiyorsanız sadece güzelliğin yeterli olduğunu inanmıyorum. Tabii ki seyirci yakışıklı erkekler ve güzel kadınları ekranda görmek istiyor. Bunun üzerine iyi bir oyunculuk eklerseniz ayrıcalıklı bir durum yaratabilirsiniz.

-Oyuncu olarak mı devam etmek istiyorsunuz?

Evet, ben oyunculuğu çok seviyorum. Başrol oyuncusu olarak yer aldığım iki dizi bana çok şey kattı. Oyunculuk uzun ve derin bir yolculuk. Yıllardır gördüğüm ise oyunculukta hangi yaşta hangi profesyonellikte olursanız olun her bir karakterin size farklı bir deneyim yaşattığıdır, kattığıdır. Mesleğimde her yeni bir adım attığımda yeni bir deneyim yaşadım ve öğrendim. Amacım; oyunculuk kariyerimde kendimi daha çok geliştirip, uluslararası platformda da ilerlemek.

SİNEMA FİLMİNDE OYNAMAK İSTİYORUM

-Sektörde güzelliğinizin dezavantajını yaşadınız mı hiç?

Güzellik, zeka ile doğru orantılıdır. Eğer mantıklı ve planlı bir insan değilseniz karşınıza her zaman dezavantajlar çıkar. Bu dezavantajların güzellikle ilgili çıktığına inanmıyorum.

-Kıskanıldığınızı düşünüyor musunuz?

Zor bir soru, kıskançlık diye adlandırmayalım ama herkesin % 100 sevdiği birisi yoktur önemli olan ise bu duruma hayatın her alanında saygı duymak gerekiyor.

-Mesleki kariyerinizdeki hedefinizde neler var?

Güzel ve anlamlı bir sinema filminde oynamak istiyorum. Gelen teklifler içinde şimdilik hayalimdeki senaryoyu yakalayamadım, uluslararası başarıları hedefliyorum, bunu başarmak için ise oyunculuk eğitimlerine ağırlık verdim. Hem ülkemizde hem de yurtdışında bana ilham verecek ve kariyerime katkı sağlayacak eğitimleri takip ediyorum.

-Size gelen dizi tekliflerini seçerken neye göre karar veriyorsunuz?

Senaryoyu okuduğumda aldığım hissiyat, karaktere karşı hissettiğim bağlılık karar vermemdeki en önemli noktalar...

KALABALIK BİR YUVAM OLSUN!

-Peki, Mesut Özil ile evlenirseniz nerede yaşayacağınız belli mi?

Her şey güzel ve keyifli gidiyor.

-Hayalini kurduğunuz ‘aile’ tanımı nasıl?

İsveç’te büyüdüğüm için aile ve ilişkilerin değeri benim için çok büyük. Türkiye’ye gelen kadar hep içinizde bir vatan özlemiyle büyüyorsunuz. Aileme benzer, özünden asla uzaklaşmadan topraklarına yabancılaşmadan, gelenekçi bir Türk ailesi nasılsa aynı şeklide kalabalık bir yuvam olsun isterim.