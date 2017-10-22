Alina Boz: Oynayacağım rol sınırlarımı zorlamalı

Genç yaşta emin adımlarla ilerleyen Boz, oynayacağı karakterlerinin kendisini heyecanlandırması gerektiğini söyledi. Genç yetenek mesleğinde kendisini geliştirmek için çok fazla okuduğunu ve araştırdığını dile getirdi.

-‘Bölük’ filmi nasıl bir proje oldu?

Bölük filmi okurken çok heyecanlandığım, çekiminde çok keyif aldığım harika bir iş oldu (Gülüyor).

-Filmde senaryo gereği çello çalıyorsunuz. Daha önce müziğe ilginiz var mıydı?

Filmde çello çalan bir konservatuvar öğrencisini canlandırıyorum. Daha önce müziğe ilgim vardı ama tabii ki profesyonel bir şekilde hiç ilgilenme fırsatım olmadı. Bu film o imkanı verdi.

‘PARAMPARÇA’ DÖNÜM NOKTAM

-Genç yaşta oyunculuk dünyasında başarılı işlerde yer alarak kendinizi kanıtladınız. Peki, size gelen projeleri seçerken neyi kıstas alırsınız?

Teşekkür ederim ama daha çok yolun başında olduğumu düşünüyorum. Gelen projelerin hepsini okumaya gayret ediyorum. Ama benim için en önemli kıstas okuduğum senaryonun ve bana gelen rolün beni heyecanlandırması.

-Sektörde genç oyuncuların yeteri kadar destek gördüğünü düşünüyor musunuz?

Ben bu yola girdiğimde çok destek gördüm. Bu şansın yaşıtım her oyuncuya verildiğini düşünüyorum ama en önemlisi yaşıtlarımın bu verilen şansı ve desteği ne kadar iyi değerlendirdiği. Çünkü bence tek faktör şans değil çok çalışmak.

-‘Paramparça’ dizisi sizin için ne ifade ediyor?

Hayatımın dönüm noktası ‘Paramparça‘ projesinde yer almak oldu. Çok kıymetli oyuncular ve çok büyük bir ekiple 3 sezon süren güzel bir iş çıkarttık.

-Kendinizi geliştirmek için neler yapıyorsunuz?

Oyunculuk anlamında soruyorsanız; çok izliyorum, çok okuyorum, çok araştırma yapıyorum.

-Size nasıl bir rol gelirse heyecanlanırsınız?

Bence bir oyuncu için her gelen farklı rol heyecan vericidir. Klişelerden uzak bir karakter beni çok heyecanlandırır. Sınırlarımı zorlamak ve keşfetmek benim motivasyonum.

BUGÜNE KADAR AŞKI HİÇ TATMADIM

-Alina Boz için oyunculuk bir tutku mu yoksa bir meslek dalı mı?

Oyunculuk benim için meslekten ziyade bir tutkudur.

-Sektörde kıskançlık çok olur. Siz böyle bir durumu hiç hissettiniz mi?

Ben böyle duyguları içinde barındıran biri değilim. O yüzden hiç hissetmedim.

-Bir gün eşiniz ya da sevgiliniz bu mesleğini yapmanıza kısıtlama getirse tepkiniz ne olurdu?

Böyle bir durumla karşılaşacağımı sanmıyorum. Zaten hayatıma girecek kişi bana ve mesleğime saygı gösterecek biri olmalı.

-İdolünüz var mı?

Hayatın her alanında farklı idollerim var. Saymakla bitmez (Gülüyor).

-Alina Boz için aşk ne ifade ediyor?

Bilmem. Henüz tatmadım ama bir ilişkide olması gereken en önemli şeyin saygı olduğunu düşünüyorum.

ÖNEMLİ İSİMLERLE ROL ALDIM

-Birçok başarılı oyuncuyla başrol oynadınız. Bu genç yaşta büyük bir başarı... Peki, onların karşısında heyecanlandığınız oluyor mu?

Tabii ki oluyor. Hatta o heyecanım hiç geçmiyor. Hem ‘Paramparça’da hem de ‘Sevda’nın Bahçesi’nde çok önemli oyuncularla oynadım. Her biri benim için paha biçilemez bir workshop diyebilirim.