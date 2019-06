Aileler tanıştı

‘Erkenci Kuş’ dizisinin âşıkları Demet Özdemir ve Can Yaman’ın ilişkileri adım adım evliliğe gidiyor. Ramazan Bayramı’nın birinci günü güzel oyuncu Demet Özdemir evinde barbekü partisi düzenledi. Evdeki buluşmaya Can Yaman ve ailesi de katıldı. Her iki aile de buluşmadan mutlu bir şekilde ayrıldı. Can Yaman’ın annesiyle iyi anlaşan Özdemir’in geceden çekilmiş karesi de sosyal medyaya düştü. Hayranları ikiliyi tebrik yağmuruna tuttu.