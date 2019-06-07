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07 Haziran 2019 Cuma 01:23 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 01:23

Aileler tanıştı

Aileler tanıştı

Genç oyuncular Demet Özdemir ile sevgilisi Can Yaman, ilişkilerinde level atladı. Yaklaşık 5 aydır birlikte olan ikili, ailelerini tanıştırdı.

‘Erkenci Kuş’ dizisinin âşıkları Demet Özdemir ve Can Yaman’ın ilişkileri adım adım evliliğe gidiyor. Ramazan Bayramı’nın birinci günü güzel oyuncu Demet Özdemir evinde barbekü partisi düzenledi. Evdeki buluşmaya Can Yaman ve ailesi de katıldı. Her iki aile de buluşmadan mutlu bir şekilde ayrıldı. Can Yaman’ın annesiyle iyi anlaşan Özdemir’in geceden çekilmiş karesi de sosyal medyaya düştü. Hayranları ikiliyi tebrik yağmuruna tuttu. 

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