6 bakıcı isyanı

Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı, iki çocuğuna bakmak için 6 dadı tuttuğu yönündeki haberler karşısında çılgına döndü. 2 ve 1 yaşında olmak üzere iki kızı olan Buse Terim, bu kadar bakıcısı olmadığını, dadı tutanlarında kendi kararları olduğunu sözlerine ekledi. Çalışan bir kadın olduğunun altını çizen ünlü isim, “İki çocuğum var. Evet, bakıcım da var ama 6 tane yok. Benim çocuklarıma olan ilgimi sevgimi, anneliğimi zaten bilen bilir. Bu saçma uydurma haberlerinize kimse inanmaz. Bu haberi yaparak aslında tam olarak nasıl bir kalıba sokmak istediğinizi biliyorum ama o ben insan değilim” diyerek haberlere son noktayı koydu.