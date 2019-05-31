Hazal Kaya 1 yaşına kadar dadı tutmayacak

Şubatta Ali Atay ile dünyaevine giren oyuncu Hazal Kaya, bebek heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde 4 aylık hamile olduğunu açıklayan Kaya, bebekleri 1 yaşına girene kadar dadı tutmamaya karar verdi.

‘Bizim Hikaye’ adlı dizisinin final yapmasının ardından uzun süre bir projede yer almama kararı alan Kaya, bire bir kendisinin ilgileneceği bebeği için eğitimler almaya başladı. Bebek bakım kursuna yazılan oyuncu, eğitmen eşliğinde oyuncak bebeğin altını değiştiriyor ve banyo yaptırıyor.

BEBEK ALIŞVERİŞİ YURTDIŞINDAN

Bebeği için hazırlıklara start veren Hazal Kaya, eşiyle birlikte gittiği yurtdışı festivallerinden de eli boş dönmüyor. Oyuncu, bulunduğu her ülkede doğacak bebeği için oyuncak ve kıyafet alışverişleri yapıyor.