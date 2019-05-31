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31 Mayıs 2019 Cuma 12:04 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 12:47

Hazal Kaya 1 yaşına kadar dadı tutmayacak

Hazal Kaya 1 yaşına kadar dadı tutmayacak

4 aylık hamile olan Hazal Kaya, bebeklerinin her şeyiyle bizzat ilgilenecek. Oyuncu bebek bakım kursuna yazıldı.

Şubatta Ali Atay ile dünyaevine giren oyuncu Hazal Kaya, bebek heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde 4 aylık hamile olduğunu açıklayan Kaya, bebekleri 1 yaşına girene kadar dadı tutmamaya karar verdi. 

‘Bizim Hikaye’ adlı dizisinin final yapmasının ardından uzun süre bir projede yer almama kararı alan Kaya, bire bir kendisinin ilgileneceği bebeği için eğitimler almaya başladı. Bebek bakım kursuna yazılan oyuncu, eğitmen eşliğinde oyuncak bebeğin altını değiştiriyor ve banyo yaptırıyor. 

BEBEK ALIŞVERİŞİ YURTDIŞINDAN

Bebeği için hazırlıklara start veren  Hazal Kaya, eşiyle birlikte gittiği yurtdışı festivallerinden de eli boş  dönmüyor.  Oyuncu, bulunduğu her  ülkede doğacak bebeği için  oyuncak ve kıyafet  alışverişleri yapıyor. 

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