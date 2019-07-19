90’lı yılların en ünlü isimlerindendi... '1 ay bitkisel hayatta kaldım'

Erçin Dağ EYSEN

16 yıl sonra yeni single’ınızınla geri döndünüz. Neler hissediyorsunuz?

Çok heyecanlıyım tabii ki. Sanki ilk defa tanışacakmışız gibi değişik bir duyguya kapıldım. 16 yıl yani bir şarkı çıkaramamamın eksikliğini bu süre içinde çok yaşadım. Ama şimdi geri döndüm ve çok mutluyum.

Şarkı nasıl doğdu?

Menajerim ve aynı zamanda yapımcım Ossi Müziğin sahibi sevgili Hakan Eren, şarkıyı dinletti. Eren’e hep”90’lar tadında bir şarkı olsa da okusam” diyordum. O da bana “Demedi Deme”yi besteletmiş. O anki duygularımı tarif edemem. Yaşadığım heyecanı siz düşünün.

Yeni şarkı yayınlamadınız ama sahne çalışmalarınız hep devam etti. Sizi özleyenler nerelerde izleyebilir?

İstanbul’da sahne alıyorum. Her cumartesi akşamı Nişantaşı’nda bir mekânda 70’ler, 80’ler, 90’lar konseptiyle dinleyicilerime unutamadıkları şarkıları söylüyorum. Yaz sezonu olmasına rağmen çok kalabalık geçiyor. Beni çok özlemişler ve tabii ki o eski şarkılara inanılmaz bir özlem duyuyorlar, herkes hep bir ağızdan bana eşlik ediyor.

90’lı yıllarda, en popüler olduğunuz günlerde birden bire sessizliğe büründünüz. Sonra çok ciddi sağlık problemleri yaşadığınızı öğrendik.

Evet sıkıntılı zamanlar yaşadım. Atlatması çok zordu. 1 ay bitkisel hayatta yaşam mücadelesi verdim. Yoğun bakımda kaldım. Viral Ansafalit yani beyin zarı iltihabı geçirdim. Bu da bende kalıcı olarak epilepsiyi bıraktı arkasından. Dört defa başka hastalıklardan dolayı ameliyat geçirdim ama çok şükür şimdi çok iyiyim ve Allah sıhhat verdiği sürece eksik kalan her şeyi tamamlamak istiyorum.

Küllerinizden doğdunuz dersek, yanlış olmaz sanırım.

Evet, gerçekten de öyle. Küllerime bir kıvılcım gerekiyordu alev alması için “Demedi Deme” o kıvılcım oldu.

KÜLLERİMDEN DOĞDUM

UHDE SEÇİL DENMESİNİ YADIRGAMADIM

Aradan yıllar geçmesine rağmen herkes sizi “Uhde Seçil” olarak tanıyor. Şimdi geçmişe dönüp baktığınızda o şarkınız için neler söylersiniz?

Evet, şarkının adı ismimin önüne geçti ve herkes sonrasında bana “Uhde Seçil” demeye başladı. İlk başlarda yadırgadım ama demek ki insanlar böyle sevdiler, böyle hitap etmek istiyorlar bana diye düşündüm sonra kendim de sevdim lakabımı. Bence bu bir ayrıcalık diye düşünüyorum.