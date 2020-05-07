Yeşim Salkım'dan olay açıklamalar! 'Sezen Aksu, Şebnem Ferah'a destek verdi, Özlem Tekin'in de önünü kesti'

Yeşim Salkım’dan müzik dünyasını karıştıracak açıklamalar. Yorumcu, ‘40’ adlı programa katıldı. Birbirinden çarpıcı ifadelere imza atan Salkım, 'Sezen Aksu, Özlem Tekin’in önünü kesip, Şebnem Ferah’a destek oldu mu?' sorusuna samimi bir yanıt verdi. Salkım, “O dönem Hakan Uzan’la evliydim ve Kral TV’de kimin şarkısı dönüyor, kimin şarkısı dönmüyor çok iyi biliyordum. Raks'ta diye bir grup vardı, orada da Şebnem gitar çalıyordu. Özlem Tekin çok popülerken, Şebnem Ferah çıktı. Bir anda Şebnem’in Raks’ta gözde olduğu haberi geldi. Bu haber, birileri vasıtasıyla geldi. Özlem Tekin kadar başarılı bir kadının bir anda ortadan yok olmasını bence herkesin sorgulaması gerekiyor” diye konuştu.