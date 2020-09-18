Yeni eğitim dönemi tüyoları

Yeni eğitim dönemi birçok soru işareti ile başladı. Çoğu öğrenci eğitime evden online olarak devam ederken daha küçük sınıfların tedbirler dahilinde kademeli olarak yüz yüze eğitime başlaması planlanıyor. Bir yandan pandemi diğer yandan çocuklarının verimli zaman geçirip akademik olarak da gelişmesini isteyen aileler çocuklarını koronavirüsten nasıl koruyacaklarını düşünüyor. Çocuklar ister evden ister yüz yüze bir şekilde eğitime başlasın, dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.

• Eğitime evden devam eden çocuklar okul ortamında olmayacakları için kafa karışıklığı yaşayabilir. Bunun önüne geçmek adına odasında bir okul köşesi yapılabilir ve bu alan mümkün olduğu kadar oyuncaklardan ve dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırılabilir.

• Genelde çalışma alanının sade olması istenirken her çocuğun farklı ihtiyaçları olduğu da göz önünde bulundurulmalı. Çalışma masası ve düzenine birlikte karar vererek hem sıkıcı olmayan hem de dikkat dağıtmayan bir mekan hazırlanabilir.

• Yüz yüze eğitime başlayacaklarsa okulda mutlaka hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği anlatılmalı. Bol bol el yıkama, sosyal mesafeyi olabildiğince koruma ve okulun, öğretmenlerin yaptıkları yönlendirmeleri dinlemek önemli.

• Gerek veliler gerek öğrenciler ilk defa evden eğitim deneyimini yaşayacağı için başlangıçta yüzde yüz konsantrasyon veya harika bir uyum beklememek gerekiyor. Bu süreçte öğrenciye zaman tanınmalı ve gereksinimleri konusunda yardımcı olunmalı.

• Bu zamana kadar çocukları ekrandan uzak tutmak için çabalarken şimdi günde birkaç saatlerini ekran başında geçirecekler. Bu nedenle hem gözlerini hem zihinlerini dinlendirmek için aralarda, teneffüslerde televizyon, telefon ve tabletten uzak tutmak, masa başından kaldırıp hareket etmelerini sağlamak önemli.

• İster okula gitsin ister eğitimine devam etsin, sağlıklı olabilmek için düzenli uyku ve beslenme de dikkat edilmesi gereken konulardan. Abur cubur ve paketli yiyeceklerden uzak durmak, vitamin açısından zengin gıdaları tercih etmek gelişme döneminde olan çocuklar için olmazsa olmazlardan.

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