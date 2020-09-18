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18 Eylül 2020 Cuma 21:00 | Son Güncelleme:

Sonbaharda bipolara dikkat!

Sonbaharda bipolara dikkat!

Mevsimsel özellik gösteren bipolar bozukluk (iki uçlu duygudurum bozukluğu), sonbaharda farklı etkilere yol açabiliyor.

Sonbaharın son günleri ve kışın ilk günlerine doğru çökkünlük belirtilerinin ortaya çıkabileceğini belirten uzmanlar, bu dönemde içe kapanma, isteksizlik, karamsar düşünceler, derin bir mutsuzluk, geleceğe dair ümitsizlik ve zaman zaman intihar düşünceleri ve davranışı görülebileceği uyarısında bulunuyor. Dr. Dilek Sarıkaya, “Bipolar bozukluk toplumda her 100 kişiden 2 veya 3’ünde görülebilen ruhsal bir hastalıktır. Genellikle 20-25 yaş civarında başlamaktadır” dedi.  

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