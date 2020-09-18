İlaç yerine ses dalgası

Şimdi ise ses frekanslarıyla beyin dalgalarını yönetmek, bilinç kontrolü sağlamak, fiziksel ve ruhsal olarak iyileşmek mümkün hale geldi. Müzik Terapisti Fatih Yavuz, “Bedenimizde bulunan her atom, hücre, doku, organ, enzim, hormon ve sistem kendine has bir frekans dokusuna sahiptir ve devamlı olarak titreşir. İnsan bedeninin ruhsal, mental, duygusal ve fiziksel olarak bir harmoni içerisinde olması durumuna homeostaz denir. Ancak bu harmoni bozulabilir ve hastalık dediğimiz durum meydana gelebilir. Frekans terapisi, kişinin farkındalığı ve bilinç boyutundaki frekansı yükselterek iyileşme sağlar” diyor.