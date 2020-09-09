Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den samimi açıklama! 'Çok hayal kırıklığı yaşadım'

Oyuncu, bu zamana kadar çok fazla hayal kırıklığı yaşadığını anlattı. Sosyal medyada hayranlarıyla dertleşen ünlü isim Eda Ece, “Ama kimseye kızamayız bu hayatta çünkü hayat zordur, insan olmak zordur. Hata yapmamak mümkün mü? Yüreği iyi insan tamamdır. Onu da hemen anlarım” ifadelerini kullandı.