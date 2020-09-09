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  • Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den samimi açıklama! 'Çok hayal kırıklığı yaşadım'
09 Eylül 2020 Çarşamba 19:14 | Son Güncelleme:

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den samimi açıklama! 'Çok hayal kırıklığı yaşadım'

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den samimi açıklama! 'Çok hayal kırıklığı yaşadım'

‘Yasak Elma' dizisiyle parlayan Eda Ece, takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Oyuncu, bu zamana kadar çok fazla hayal kırıklığı yaşadığını anlattı. Sosyal medyada hayranlarıyla dertleşen ünlü isim Eda Ece, “Ama kimseye kızamayız bu hayatta çünkü hayat zordur, insan olmak zordur. Hata yapmamak mümkün mü? Yüreği iyi insan tamamdır. Onu da hemen anlarım” ifadelerini kullandı.

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