09 Eylül 2020 Çarşamba 19:50 | Son Güncelleme:
Umut Evirgen'in sevgilisi Melisa Şenolsun'dan kıskançlık temizliği
Geçtiğimiz hafta Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Melisa Şenolsun, şaşırtan bir hamlede bulundu.
Ünlü isim, önceki gün daha önce birlikte dizilerde oynadığı arkadaşlarını Instagram’ından sildi. Metin Akdülger, Kerem Bürsin ve Burak Deniz’i silen Melisa Şenolsun’un bu davranışı ‘Umut kıskanmıştır’ yorumlarının yapılmasına neden oldu.
Melisa Şenolsun sosyal medya hesabından sildiği Metin Akdülger'i önce sildi sonrasında tekrar takibe aldı. Atiye dizisindeki rol arkadaşını silmesine yapımcının tepki gösterdiği iddia edildi.