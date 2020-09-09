Umut Evirgen'in sevgilisi Melisa Şenolsun'dan kıskançlık temizliği

Ünlü isim, önceki gün daha önce birlikte dizilerde oynadığı arkadaşlarını Instagram’ından sildi. Metin Akdülger, Kerem Bürsin ve Burak Deniz’i silen Melisa Şenolsun’un bu davranışı ‘Umut kıskanmıştır’ yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Melisa Şenolsun sosyal medya hesabından sildiği Metin Akdülger'i önce sildi sonrasında tekrar takibe aldı. Atiye dizisindeki rol arkadaşını silmesine yapımcının tepki gösterdiği iddia edildi.