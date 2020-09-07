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  3. WhatsApp'tan yeni özellik tatil modu
07 Eylül 2020 Pazartesi 18:12 | Son Güncelleme:

WhatsApp'tan yeni özellik tatil modu

WhatsApp'tan yeni özellik tatil modu

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp arşivlenmiş mesajlardan istenirse bildirim almamayı sağlayacak.

WhatsApp'ın Tatil Modu özelliği ile birlikte normalde arşive alınan mesajlarda olmayan iki seçenek sunulacak, bunlardan ilki yeni mesajların bildirimini almak ikincisi ise sohbetleri otomatik gizlemek. Dolayısıyla kullanıcı ilk seçeneği işaretlerse arşivlediği mesajlara yeni bir mesaj geldiğinde bildirim almayacak ve mesaj arşivlerdeki yerinde durmaya devam edecek. 

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