WhatsApp'tan yeni özellik tatil modu

WhatsApp'ın Tatil Modu özelliği ile birlikte normalde arşive alınan mesajlarda olmayan iki seçenek sunulacak, bunlardan ilki yeni mesajların bildirimini almak ikincisi ise sohbetleri otomatik gizlemek. Dolayısıyla kullanıcı ilk seçeneği işaretlerse arşivlediği mesajlara yeni bir mesaj geldiğinde bildirim almayacak ve mesaj arşivlerdeki yerinde durmaya devam edecek.

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