06 Eylül 2020 Pazar 21:00 | Son Güncelleme:
Instagram hikayeleri Facebook'a geliyor
Facebook'un sahibi olduğu Instagram hikayelerinin Facebook uygulaması üzerinden görüntülenmesi için bir teste başladı.
Kişilerin seçimine bağlı olarak birbirine bağlanmış hesaplar üzerinde çalışacak özellik, Hikayeler altyapısını Facebook tarafıyla birleştirecek ve böylece takipçileriniz paylaşımlarınızı kesinlikle kaçırmayacak. Elbette isteyenler Instagram’daki Hikayeler paylaşımlarının bağladıkları Facebook hesabına gitmesini engelleyebilecek.