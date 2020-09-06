Instagram hikayeleri Facebook'a geliyor

Kişilerin seçimine bağlı olarak birbirine bağlanmış hesaplar üzerinde çalışacak özellik, Hikayeler altyapısını Facebook tarafıyla birleştirecek ve böylece takipçileriniz paylaşımlarınızı kesinlikle kaçırmayacak. Elbette isteyenler Instagram’daki Hikayeler paylaşımlarının bağladıkları Facebook hesabına gitmesini engelleyebilecek.