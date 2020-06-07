Hakan Aysev'den şaşırtan haber! Hakan Aysev'in iki yıl önce evlendiği Evren Aysev ile olan 6. evliliği de bitiyor

Evliliklerindeki sorunları bir süredir aşamayan ünlü sanatçıyla eşinin evlerini ayırdıkları öğrenildi. Aysev, yaptığı evliliklerle ilgili "Ben daha resmi yaşıyorum ilişkilerimi, daha ciddiye alıyorum insanları ve kıramıyorum. Bir insan hayatını benle devam ettirmek, evlenmek istiyorsa tabii ki diyorum" demişti.