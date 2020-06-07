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  3. Hakan Aysev'den şaşırtan haber! Hakan Aysev'in iki yıl önce evlendiği Evren Aysev ile olan 6. evliliği de bitiyor
07 Haziran 2020 Pazar 18:54 | Son Güncelleme:

Hakan Aysev'den şaşırtan haber! Hakan Aysev'in iki yıl önce evlendiği Evren Aysev ile olan 6. evliliği de bitiyor

Hakan Aysev'den şaşırtan haber! Hakan Aysev'in iki yıl önce evlendiği Evren Aysev ile olan 6. evliliği de bitiyor

İki yıl önce 6. evliliğini Evren Aysev ile yapan ünlü opera sanatçısı Hakan Aysev'den şaşırtan haber. Hakan Aysev ile Evren Aysev boşanıyorlar mı?

Evliliklerindeki sorunları bir süredir aşamayan ünlü sanatçıyla eşinin evlerini ayırdıkları öğrenildi. Aysev, yaptığı evliliklerle ilgili "Ben daha resmi yaşıyorum ilişkilerimi, daha ciddiye alıyorum insanları ve kıramıyorum. Bir insan hayatını benle devam ettirmek, evlenmek istiyorsa tabii ki diyorum" demişti.

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