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  3. Gökçe Bahadır hayatında yeni kararlar aldı! Yeni normalde kariyer ön planda
07 Haziran 2020 Pazar 19:52 | Son Güncelleme:

Gökçe Bahadır hayatında yeni kararlar aldı! Yeni normalde kariyer ön planda

Gökçe Bahadır hayatında yeni kararlar aldı! Yeni normalde kariyer ön planda

Koronavirüs salgının ardından kendiyle baş başa kalan Gökçe Bahadır, hayatında yeni kararlar aldı.

Yeni sezonda kariyerini daha fazla ön planda tutmak isteyen Gökçe Bahadır, sinema, tiyatro, dizi ve reklam filmli anlaşmalarıyla hızlı bir dönüş yapacak. Kariyer odaklı bir hayat isteyen Gökçe Bahadır, bir süre aşk hayatını geri planda tutmak istediğini yakın çevresiyle paylaştı.

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