Gökçe Bahadır hayatında yeni kararlar aldı! Yeni normalde kariyer ön planda

Yeni sezonda kariyerini daha fazla ön planda tutmak isteyen Gökçe Bahadır, sinema, tiyatro, dizi ve reklam filmli anlaşmalarıyla hızlı bir dönüş yapacak. Kariyer odaklı bir hayat isteyen Gökçe Bahadır, bir süre aşk hayatını geri planda tutmak istediğini yakın çevresiyle paylaştı.