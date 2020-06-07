Binnur Kaya, Demet Özdemir ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi ekranlarda!

Yönetmenliğini Burak Aksak’ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu, Okan Çabalar gibi usta oyuncuların yer aldığı 2017 yapımı Sen Kiminle Dans Ediyorsun’da aşk ile kahkaha, dans ile dostluk bir araya geliyor. Anne ve babasını kaybetmiş, intiharı bile düşünecek kadar zor günlerden geçen Aysel'in hayattaki en büyük tutkusu dans etmektir.

Şengül'ün dans okulunda çalışmaya ve büyük para ödülü olan bir yarışmaya katılmaya karar vermesiyle hayat ona heyecanlı günler sunmaya başlayacaktır.