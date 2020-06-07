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  3. Leyla ile Mecnun dizisi her hafta pazartesi günü ekranlara gelecek
07 Haziran 2020 Pazar 20:47 | Son Güncelleme:

Leyla ile Mecnun dizisi her hafta pazartesi günü ekranlara gelecek

Leyla ile Mecnun dizisi her hafta pazartesi günü ekranlara gelecek

TRT ekranlarında yayınlandığı ilk günden büyük bir izleyici kitlesini yakalayan “Leyla ile Mecnun” her pazartesi saat 00.00'da birinci bölümden itibaren sevenleriyle buluşacak.

104 bölümden oluşan dizinin her hafta pazartesi günü iki bölümü birden ekranlara gelecek. Zengin arşivinden özlenen içerikleri izleyiciye sunan TRT, 2000-2003 yılları arasında yayınladığı 92 bölümden oluşan unutulmaz dizisi “Yedi Numara”yı da tekrar ekranlara taşıyor. Dizinin her pazartesi saat 20.00’de iki bölümü birden yayınlanacak. 13. ve 14. bölümlerinden itibaren ekrana gelecek diziyle evlerde nostalji rüzgârı esecek. TRT’nin sevilen dizilerinden “Yeşil Deniz” de izleyiciyle buluşuyor. 

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