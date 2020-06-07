Leyla ile Mecnun dizisi her hafta pazartesi günü ekranlara gelecek

104 bölümden oluşan dizinin her hafta pazartesi günü iki bölümü birden ekranlara gelecek. Zengin arşivinden özlenen içerikleri izleyiciye sunan TRT, 2000-2003 yılları arasında yayınladığı 92 bölümden oluşan unutulmaz dizisi “Yedi Numara”yı da tekrar ekranlara taşıyor. Dizinin her pazartesi saat 20.00’de iki bölümü birden yayınlanacak. 13. ve 14. bölümlerinden itibaren ekrana gelecek diziyle evlerde nostalji rüzgârı esecek. TRT’nin sevilen dizilerinden “Yeşil Deniz” de izleyiciyle buluşuyor.