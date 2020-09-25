Pelin Karahan: Oyuncu da olunur anne de!

Pelin Karahan, sektördeki kadın oyuncuların anne olduktan sonra setleri bırakacak şeklindeki düşüncenin yanlış olduğunu söyledi. İki çocuğu bulunan oyuncu, içine sinen bir proje olursa setlere döneceğini anlattı. Hem anneliğin hem de oyunculuğun birlikte yapılabileceğini anlatan Pelin Karahan, “İkisi çok karşılaştırılabilecek şeyler değil. İkisinin de yaptıklarının karşısında aldığın duygular çok farklı. Annelik bambaşka bir şey" dedi. Üçüncü çocuğu düşünmediklerini de söyleyen Pelin Karahan, "3 erkekle ilgilenmek kolay değil. Hepsi ayrı ilgi istiyor, ben ancak yetişebiliyorum. Bir de kızım olursa kim bakar bilmiyorum. Üçüncü çocuğu düşünmüyorum. Allah isteyenlere versin" şeklinde yanıtladı.



ÇOCUKLARA PARAMIZ YETMEZ DİYORUM



Hayatı boyunca gereksiz harcamalar yapmadığını ve iyi para biriktirdiğini söyleyen oyuncu, "Hiç pişman olduğum bir harcamam olmadı. Çocuklar için gerçekleştirdiğim harcamalar da geçerli. Çocuklar her şeyi istiyor ve en pahalısını istiyor. Annecim onlara paramız yetmez diyerek, 20-30 liralık şeyler alıyoruz" diye konuştu.