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25 Eylül 2020 Cuma 19:57 | Son Güncelleme:

Demet Akbağ: Bu sektördeysen kilonu koruyacaksın

Demet Akbağ: Bu sektördeysen kilonu koruyacaksın

Demet Akbağ, estetik ve botokslu oyuncular için söylenen “Rol yapamıyorlar” sözleriyle ilgili konuştu.

Mimikleri yok etmeyecek kadar estetiğe karşı olmadığını söyleyen Demet Akbağ, “Mimikleri yok edecek kadar, sizi bambaşka bir insan haline getirecek kadar değil. Mesela ‘Benim çenem yoktu buraya çene kondurdum’ deyince başka bir insan oluyorsun” dedi. Standart Türk dizilerinde 'yakışıklı erkek' ve 'güzel kız' olduğunu hatırlatan Akbağ, “Genç kız rollerinde biraz daha zayıf olmak avantajlıdır, doğrudur. Biraz da oyunculukta kariyer yapmak isteyen birisi kilosuna dikkat edecek” dedi.

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