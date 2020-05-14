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  3. Ozan Çolakoğlu: Gülşen ve Tarkan gibisi gelmez

Ozan Çolakoğlu: Gülşen ve Tarkan gibisi gelmez

Ozan Çolakoğlu: Gülşen ve Tarkan gibisi gelmez

Müzik dünyasında 'büyük isimler' konseptinin geride kaldığını söyleyen aranjör Ozan Çolakoğlu "Yeni starlar çıkıyor ama kalıcı değiller. 90'lardaki sanatçılar şanslıydı" dedi.

Aranjör Ozan Çolakoğlu, eşi Gülşen ve Tarkan gibi büyük sanatçıların artık çıkamayacağını söyledi. Bu durumun nedenini aranjör, değişen müzik algısına bağladı. Instagram’da bir canlı yayına katılan Çolakoğlu, sanat dünyası için “Yeni starlar, yetenekli insanlar çıkıyor tabii ki ama Tarkan, Gülşen gibi büyük isimler konsepti geride kaldı. Çünkü müzikteki kavramlar artık değişti. Bana bir şarkı dinletiyorlar biliyorum ki olmayacak ama insanlarda tuhaf bir özgüven var. Ses yok, şarkı yok, ben anlamıyorum bu güvenlerini” dedi. 90’lı yıllardaki sanatçıların şanslı olduğunu anlatan aranjör, “Televizyonlar, radyolar yeniydi. Kendini yenileyen bugünlere gelebildi” ifadelerini kullandı.

EŞİM ÇOK SABIRSIZDIR

Canlı yayın esnasında Ozan Çolakoğlu ile Gülşen’in tatlı bir atışması da kameralara yansıdı. Eşi Gülşen’in şarkının aranjesi yapılırken telaşlı olduğunu anlatan müzisyenin bu sözlerine Gülşen, “Üstünden 5 ay geçince hadi bitir demiş olabilir miyim acaba” dedi.


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