Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin hediye değil, iyilik istiyor
Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Ebru Şahin, 18 Mayıs'ta 26 yaşına girecek.
Doğum gününde hediye istemediğini açıklayan oyuncu, sevenlerinden kanser hastası çocuklar için bağış istedi. Şahin, “Hepimizin evimizde olduğu bu süreçte sizlerden iyilik istiyorum. iyilikpaylas sosyal bağış platformu üzerinden @kansersizyasam için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım” dedi.