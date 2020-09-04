Midede bakteri tehlikesi

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre helikobakter pilori enfeksiyonu dünyada yüzde 50 oranında görülürken, ülkemizde yüzde 70 oranında pozitif çıkıyor. Bu bakteri, pozitif çıkan hastaların yarısında ise mide ağrısı, şişkinlik, bulantı, kusma, gastrit, ülser ve mide kanserine neden oluyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’nden Prof. Dr. Melih Karıncaoğlu, helikobakter pilori enfeksiyonunun mide kanserinin başlıca nedeni olarak kabul edildiğini belirterek “Helikobakter pilori enfeksiyonu, dünyanın en yaygın enfeksiyon hastalıklarından biri. Mikrobun insandan insana geçişi mümkün. Eksik hijyen koşulları, ortak çatal, kaşık, tabak kullanımı gibi nedenler bulaşmayı kolaylaştırıyor” dedi.

MİDE ASİT SALGISINI ARTIRIR



Gastrit, ülser ve mide kanseri hastalarının neredeyse tamamında hep aynı mikroba rastlandığını söyleyen Prof. Dr. Karıncaoğlu, “Helikobakter pilori enfeksiyonunun özelliği, mide asit salgısını arttırmakta, ayrıca midenin iç yüzeyini döşeyen mukoza tabakasına zarar veren toksinler salgılamaktadır. Bu nedenle helikobakter pilori mikrobu taşıyanların neredeyse tamamına yakınında gastrit şikâyeti de olmaktadır. Helikobakter pilorinin bulaştığı insanların yarısında midede gaz, şişkinlik, dolgunluk hissi, bulantı ve kusma gibi şikayetler görülmektedir” şeklinde konuştu.

ENDOSKOPİ YAPILMALI



Mide kanserinden şüphe edildiği takdirde tanı için endoskopik incelemedir. Ailesinde kanser öyküsü nedeniyle risk içeren kişilerin endoskopik kontrolü, helikobakter pilori enfeksiyon tedavisi gerekirse, biyopsi alınarak doku örneklerinin incelenmesi uygun olacaktır.

İŞLENMİŞ GIDALARA DİKKAT



Beklemiş, rafine edilmiş, tütsülenmiş veya koruyucu maddeler içeren gıdalar hücreleri strese sokan faktörler içerir. Taze vitaminli gıdalar ise hücre yaşamı için destek olurlar. Bekletilmek için işlenmiş koruyucu ve katkı malzemeleri (market hazır gıdaları), tuzlanmış kavrulmuş gıdalar (salamura) hatta tütsülenmiş gıdalar (odun fırını, tandır, mangal) mide kanseri riskini artırır.

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