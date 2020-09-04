Çocuğunuz yemiyorsa sebebi tutumunuz olabilir

Bu noktada bebeklik döneminden itibaren bebek ile ebeveyn arasında doğru bir ilişkinin gelişmesi hayati bir öneme sahiptir. Çocukluk döneminde büyümeyi etkileyen en önemli faktörün genetik etkenlerden sonra beslenme olduğuna dikkat çeken Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, "Sağlıklı bir beslenme rutininin oluşması bebeklik döneminde başlar. Bu süreçte bebek ile ebeveynleri arasındaki karşılıklı ilişkiyle edinilen bu alışkanlık aynı zamanda bebek ile ebeveyni arasında sözlü ve sözlü olmayan işaretlerin alındığı ve yorumlandığı bir ilişkinin kurulmasını sağlar. Bu karşılıklı ilişki süreci, bebek ve ebeveyni arasındaki duygusal bağlanmanın merkezini oluşturur. Sağlıklı bir beslenme rutininin çocuk ve ebeveynin aktif katıldığı bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Ebeveyn çocuğa hangi besini nerede ve ne zaman önerileceğini belirlerken çocuk ise ne kadar yiyeceğini belirler" dedi.