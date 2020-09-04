Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,449
  • 8,8191
  • 461.803
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Karabuğday karaciğer yağlanmasını önlüyor
04 Eylül 2020 Cuma 19:24 | Son Güncelleme:

Karabuğday karaciğer yağlanmasını önlüyor

Karabuğday karaciğer yağlanmasını önlüyor

Lif oranı yüksek bir besin olan karabuğday bağırsakların çalışmasını kolaylaştırır.

Yüksek miktarda magnezyum içermektedir. Bitkisel beslenme uzmanları, "Magnezyum kan şekerinin dengelenmesinde ve insülin salınımın azalmasında rol oynamaktadır. Bu nedenle şeker hastalığına karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. Şeker hastalarının da güvenle tüketebilecekleri bir karbonhidrat kaynağıdır. İçeriğindeki ‘kolin’ bileşiği karaciğer dostudur. Karaciğeri yağlanmasını azaltarak karaciğerin daha rahat ve kolay çalışmasını sağlar" diyor.

Sağlık Bakanı Koca, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu
BDDK tüketici kredilerinde vadeyi 60 aydan 36 aya indirdi
Lionel Messi Barcelona'da kaldığını açıkladı
Adana Seyhan'daki köprünün adı Bahçeli'nin talebiyle değiştirildi
Lazio, Vedat Muriqi'i resmen açıkladı
Sonbaharda cildi güzelleştiren 7 öneri

Sonbaharda cildi güzelleştiren 7 öneri

FETÖ'nün 'kadın yapılanması'na yönelik Uşak merke

FETÖ'nün ''kadın yapılanması''na yönelik Uşak merkezli operasyon: 26 gözaltı

Ceviz yemenin insanlara yararı nedir?

Ceviz yemenin insanlara yararı nedir?

Göztepe Şehir Hastanesi'nin ilk etabı yarın Başkan Erdoğan

Göztepe Şehir Hastanesi'nin ilk etabı yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak