Karabuğday karaciğer yağlanmasını önlüyor

Yüksek miktarda magnezyum içermektedir. Bitkisel beslenme uzmanları, "Magnezyum kan şekerinin dengelenmesinde ve insülin salınımın azalmasında rol oynamaktadır. Bu nedenle şeker hastalığına karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. Şeker hastalarının da güvenle tüketebilecekleri bir karbonhidrat kaynağıdır. İçeriğindeki ‘kolin’ bileşiği karaciğer dostudur. Karaciğeri yağlanmasını azaltarak karaciğerin daha rahat ve kolay çalışmasını sağlar" diyor.