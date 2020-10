Meme kanseri teşhisinde yapay zeka farkı

Meme Kanseri teşhisi alan insan sayısının her geçen gün artmasına rağmen uygulanan başarılı erken teşhis yöntemleri ve başarılı tedaviler sayesinde meme kanseri nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı her geçen gün azalıyor. Meme Cerrahı Op. Dr. Cem Yılmaz, "Meme kanseri erken teşhisinde altın standart olan mamografi cihazları son 20 yıl içerisinde gelişen bilgisayar ve işlemci teknolojileri ile ciddi bir evrim geçirmektedir. Bundan 20 yıl önce sadece analog mamografi adı verilen doğrudan X ışını vererek kaset üzerinde mamografi görüntüsü alan cihazlardan, bugün memenin her milimetresini tarayan, kesitsel tomosentez mamografilere ve en sonunda da erken tanı konusunda radyoloji uzmanına destek veren yapay zekâ karar destek yazılımlarının kullanımı aşamasına geldik" dedi.

MATEMATİKSEL KODLAR KULLANILIR



Son yıllarda yaptıkları bilimsel projelerle ismini duyuran İstanbul Onkoloji Hastanesi Meme Merkezi Direktörü Op. Dr. Cem Yılmaz, şunları dile getirdi: “Yapay zekâ teknolojilerinde X ışını ile elde edilen görüntü, bilgisayar ortamında matematiksel olarak kodlanır. Ekranda radyolog X ışını ile elde edilen görüntüyü yorumlarken, arka planda yapay zekâ X ışını ile elde edilen matematiksel değerleri, daha önce kendisinin öğrendiği ve kendisine verilen değerler üzerinden yorumlar. Günümüzde öyle bir noktadayız ki, bazı yapay zekâ yazılımları, işinin uzmanı radyologlar kadar etkili bir şekilde meme kanserini erken teşhis edebilmektedirler. Bu işlemi de saniyeler içerisinde yapabilmekteler."

