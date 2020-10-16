Melisaotu cildi gençleştiriyor

Melisaotu düzenli kullanıldığında romatizma, spazm, mide, migren ve uyku düzeni sağlıyor. Hazırlanan tonik cilde uygulandığında cildi gençleştirerek gerginleştirdiği biliniyor. Bunun için bir tas kaynamış suya, bir avuç melisa konur, 10 dakika kadar yüz buhara tutulur, buhardan sonra yüz toniğiyle yüz yıkanır. Tonik yapmak için bir su bardağı kaynar suya, bir çorba kaşığı melisa konur. Üstü kapalı olarak kısık ateşte 5 dakika tutulur, ateşten alınır, 20 dakika demlenir sonra süzülür. Hazırlanan doğal toniği düzenli olarak kullanabilirsiniz. Bu formül her türlü cilt için uygun ve etkilidir. Kırışıklıkları giderdiği gibi yaşlanmayı da önler.