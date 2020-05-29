Melisa Sözen takipçisinin siber zorbalığını ifşa etti!

‘Bu naçizane mesajı paylaşmak istedim’ diyerek söze başlayan oyuncu, “Beni incitmediniz. Ama siz ve sizin gibilerin elini kolunu sallaya sallaya insanlara musallat olarak kendini var etme çabasına da bir dur demek lazım. Her şeyi boş vermemek lazım alışkanlık yapıyor sonra” dedi.