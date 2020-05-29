Setler de normalleşiyor! Bay Yanlış, Sen Çal Kapımı, Sefirin Kızı dizileri seyirciyle buluşmak için sete çıkacak

1 Haziran’da normalleşme planının ikinci süreci için adımlar atıldı, dizi sektörü de hareketlenmeye başladı. Koronavirüsün ortaya çıkmasıyla ara verilen bazı dizi setleri de önümüzdeki hafta çekimlere start verecek. ‘Bay Yanlış’ (Özge Gürel – Can Yaman), ‘Sen Çal Kapımı’ (Hande Erçel – Kerem Bürsin) ve ‘Sefirin Kızı’ (Neslihan Atagül – Engin Akyürek) 1 Haziran’da seyirciyle buluşmak için sete çıkacaklar. Dizi ekipleri, sezonu tamamlamak için eksik kalan hikâyelerini yaz boyunca bitirecek. Önümüzdeki günlerde çekimlere başlayacak olan ‘Zümrüdüanka’ (Alp Navruz – Ceren Yılmaz) ise final bölümü çekmek için bir araya gelecek. Yapım, sezon bitiminin ardından tatile çıkacak.