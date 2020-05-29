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  3. Setler de normalleşiyor! Bay Yanlış, Sen Çal Kapımı, Sefirin Kızı dizileri seyirciyle buluşmak için sete çıkacak
29 Mayıs 2020 Cuma 20:23 | Son Güncelleme:

Setler de normalleşiyor! Bay Yanlış, Sen Çal Kapımı, Sefirin Kızı dizileri seyirciyle buluşmak için sete çıkacak

Setler de normalleşiyor! Bay Yanlış, Sen Çal Kapımı, Sefirin Kızı dizileri seyirciyle buluşmak için sete çıkacak

Koronavirüsle mücadele kapsamında normal hayata geçiş süreci devam ederken diziler de sete çıkıyor. Yapımlar, önümüzdeki hafta eksik kalan bölümlerini tamamlayacak.

1 Haziran’da normalleşme planının ikinci süreci için adımlar atıldı, dizi sektörü de hareketlenmeye başladı. Koronavirüsün ortaya çıkmasıyla ara verilen bazı dizi setleri de önümüzdeki hafta çekimlere start verecek. ‘Bay Yanlış’ (Özge Gürel – Can Yaman), ‘Sen Çal Kapımı’ (Hande Erçel – Kerem Bürsin) ve ‘Sefirin Kızı’ (Neslihan Atagül – Engin Akyürek) 1 Haziran’da seyirciyle buluşmak için sete çıkacaklar. Dizi ekipleri, sezonu tamamlamak için eksik kalan hikâyelerini yaz boyunca bitirecek. Önümüzdeki günlerde çekimlere başlayacak olan ‘Zümrüdüanka’ (Alp Navruz – Ceren Yılmaz) ise final bölümü çekmek için bir araya gelecek. Yapım, sezon bitiminin ardından tatile çıkacak.


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