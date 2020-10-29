Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi Necati Şaşmaz ve Oktay Kaynarca bir araya mı geliyor? Polat Alemdar EDHO'ya katılacak mı? Yeni gelişme!

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz'ın ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a (EDHO) katılacağı öne sürülüyor. Sosyal medyada da uzun süredir dile getirilen iddialarla ilgili kafa karıştıran bir gelişme yaşandı.

OKTAY KAYNARCA VE NECATİ ŞAŞMAZ YENİDEN BİR ARAYA MI GELECEK?

Süleyman Çakır-Polat Alemdar karakterleriyle müthiş bir uyum yakalayan Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz'ın yeniden aynı dizide buluşacağı söylentileri hem Kurtlar Vadisi hem EDHO hayranlarını heyecanlandırdı. Hızır Çakırbeyli ve Polat Alemdar'ın bir araya gelecek mi?



Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın erken ayrılışı izleyicilerden büyük tepki almıştı. Dizi karakteri olan Süleyman Çakır için cenaze namazı kılınması ve dizide Çakır'ı pusuya düşürerek öldüren Cerrahpaşalı Halit rolünü canlandıran Mehmet Özcan Varaylı'nın bir markette bu yüzden saldırıya uğraması hafızalarda tazeliğini koruyor.



Öte yandan Necati Şaşmaz'ın EDHO'ya ne zaman katılacağı ile ilgili yapımcıdan resmi bir açıklama yapılmadı. İddialar arasında ünlü ismin diziye ne zaman dahil olacağına ilişkin de bir bilgi yer almıyor.

"POLAT ALEMDAR EDHO'YA KATILMAYACAK"

Sosyal medyada da uzun süredir konuşulan iddialarla ilgili yeni bir haber geldi.

TV100'den Birsen Altuntaş iddianın gerçeği yansıtmadığı ve Necati Şaşmaz'ın projeye katılmasının söz konusu olmadığını yazdı.