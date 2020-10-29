Erkenci Kuş'un ardından çekilen Bay Yanlış tutmayınca Can Yaman'dan vazgeçtiler!

Erkenci Kuş ve Bay Yanlış dizilerinin yapımcısı yeni dizi hazırlığında. Demet Özdemir ve Can Yaman’ın başrollerini oynadığı dizi yayımlandığı dönem büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. İki isim arasındaki aşk dedikodularının da etkisiyle adından sıkça söz ettiren dizinin ardından Can Yaman ve Demet Özdemir’in projeleri hayranlarını heyecanlandırdı.

Demet Özdemir Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle ekranlara dönerken Can Yaman, Özge Gürel’le birlikte Bay Yanlış’la hayranlarının karşısına çıktı. Ancak Bay Yanlış, yeni dizi furyası içinde beklentiyi karşılayamadı ve erken final yaptı.

Şimdilerde iki dizinin yapımcısının yeni bir proje hazırlığında olduğu öğrenildi. Diziyle ilgili ipuçları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Vurgun dizilerinin ardından bir süredir ekranlarda görünmeyen Deniz Çakır’ın verdiği bir röportajda ortaya çıktı.

Adı Şahmeran dizisiyle anılan fakat açıklanan oyuncu kadrosunda yer almadığı görülen Deniz Çakır’ın sözünü ettiği yeni diziyle ilgili detaylar kulis haberlerine yansıdı.

Deniz Çakır’ın, yeni sezonda Erkenci Kuş ve Bay Yanlış dizilerinin yapımcısı Gold Film’in hazırlıklarını sürdürdüğü yeni bir dizi projesi olduğu öğrenildi. Son iki yapımda Can Yaman’la çalışan şirketin Deniz Çakır tercihi ‘Can Yaman’dan vazgeçtiler’ yorumlarına sebep oldu. Sosyal medyada ikilinin uyumlu bir çift olmayacağı yorumları yapıldı.