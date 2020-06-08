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  3. Kral Şakir Korsanlar Diyarı televizyon seyirciyle buluşuyor! Kral Şakir Korsanlar Diyarı filminin konusu nedir?
08 Haziran 2020 Pazartesi 18:41 | Son Güncelleme:

Kral Şakir Korsanlar Diyarı televizyon seyirciyle buluşuyor! Kral Şakir Korsanlar Diyarı filminin konusu nedir?

Kral Şakir Korsanlar Diyarı televizyon seyirciyle buluşuyor! Kral Şakir Korsanlar Diyarı filminin konusu nedir"

Kral Şakir Korsanlar Diyarı filminin konusu nedir? Kral Şakir Korsanlar Diyarı filminin konusu: Kral Şakir “Korsanlar Diyarı”, tarih öncesine ait bir yaratığın şehre yaklaşması ile oluşan tehlikeyi ve onu durdurmak için zorlu bir maceraya atılan Şakir ve ailesinin hikayesini konu ediniyor.

Şehir büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Okyanusun en derin yerinden çıkan, tarih öncesine ait dev bir yaratık, şehre gelmek üzeredir. 

Yaratığı durdurabilecek tek şey ise, altın bir savaş topudur. Yaratık şehre ulaşmadan önce onu etkisiz hale getirmek isteyen Şakir ve ailesi, savaş topunu bulmak için yola koyulur. Ancak yolda işler pek de planlandığı gibi gitmeyince, Şakir ve ailesi kendilerini Bermuda Şeytan Üçgeni’ndeki gizemli bir kürenin içinde bulur. Bu gizemli bölge, daha önce onların görmediği bir evrene aittir. Korsanların kol gezdiği, canavarların yaşadığı fantastik bir evrene adım atan Şakir ve ailesi, karşılarına çıkan engelleri aşıp, tarih öncesine ait dev yaratığı durdurabilmek için altın savaş topunu bulmayı başarabilecek midir?

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