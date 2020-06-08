Deli Deli Küpeli filminin konusu nedir? Türk Sineması klasiği Deli Deli Küpeli filmi televizyonda!

Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı Deli Deli Küpeli filmi konusu merak ediliyor... Filmde kışın hüküm sürdüğü ve karın yolları kapadığı bir kasabaya beklenen kaymakam ve savcı sonunda ulaşmayı başarırlar. Hemen icraata başlayan kaymakam kasabadaki üçkağıtçılara ve bozuk düzene karşı büyük bir mücadele başlatır. Kısa zamanda halkın sevgilisi olan bu çılgın kaymakamın aslında bir sırrı vardır. Kasabaya savcı yaptığı arkadaşı gibi oda tımarhaneden kaçmış bir delidir.

Yönetmen: Kartal Tibet

Oyuncular: Kemal Sunal, Melike Zobu, Yaman Okay