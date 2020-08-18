18 Ağustos 2020 Salı 18:28 | Son Güncelleme:
Kaan Demirağ ile beraberlik yaşayan Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan evlilik açıklaması!
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, Bebek'te objektiflere yansıdı.
Balance box adında egzersiz ve sağlıklı beslenme dersleri veren Aslışah Alkoçlar, Kovid-19 salgını nedeniyle internet üzerinden tatilde bile iş yaptığını söyledi. Alkoçlar, “Önümüzdeki hafta bir daha tatil yapacağım. İşimi tatilde de yapabiliyorum” dedi. Kaan Demirağ ile beraberlik yaşayan Alkoçlar, evlilik soruları karşısında "Her şeyin hayırlısı" şeklinde konuştu.
Kaan Demirağ ile beraberlik yaşayan Aslışah Alkoçlar, erkek arkadaşının baş harfini boynunda taşıyor.